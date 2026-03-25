Dos detenidos en España y Alemania acusados de espionaje por encargo desde Rusia

El detenido en España fue interceptado ayer en Alicante (este) por una orden europea de detención y entrega emitida por Alemania.

"El arrestado está acusado de realizar presuntas actividades de espionaje encargadas por actores ubicados en Rusia", según un comunicado de las fuerzas españolas de seguridad.

Según la investigación coordinada por la Fiscalía General de Alemania, el detenido había llevado a cabo labores de inteligencia en territorio alemán antes de trasladarse a España.

"El objetivo de estas vigilancias era un ciudadano alemán dedicado al envío de drones y componentes tecnológicos a Ucrania" en el contexto de la guerra iniciada en febrero de 2022 con la invasión rusa.

Además, el arrestado había estado recopilando información "sensible" sobre la persona espiada, tanto en las redes sociales como de forma directa.

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Las tareas de espionaje en Alemania habrían sido retomadas por una segunda persona, la sospechosa rumana, detenida el lunes en la ciudad alemana de Rheine en una operación de fuerzas especiales y la Oficina Regional de Investigación Criminal de Baviera.

Los agentes registraron los domicilios de ambos detenidos para el volcado de dispositivos electrónicos y la incautación de material documental.