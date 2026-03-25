Dos detenidos en Londres por el incendio de cuatro ambulancias de voluntarios judíos

Cuatro ambulancias de Hatzola, un servicio gestionado por voluntarios que opera en el barrio de Golders Green, norte de Londres, fueron incendiadas sobre las 01.35 GMT del lunes, sin que ninguna persona resultara herida.

Según indicó la Met en un comunicado, los detenidos son un hombre de 47 años y otro de 45 años, cuyas identidades no han sido facilitadas, arrestados la mañana de este miércoles en domicilios del noroeste y centro de Londres, añadió la Met en un comunicado.

Los dos fueron arrestados bajo sospecha de incendio provocado con intención de poner en peligro la vida y trasladados a una comisaría de esta capital, donde permanecen bajo custodia policial, mientras los agentes registran las dos domicilios donde fueron arrestados.

La comandante Helen Flanagan, jefa de la Unidad Antiterrorista, a cargo de esta investigación, señaló en la nota que se ha trabajado "sin descanso", lo que ha permitido realizar estas detenciones esta mañana.

"Esto parece ser un avance importante en la investigación, pero también sabemos que las imágenes de las cámaras de seguridad del incidente sugieren que hubo al menos tres personas implicadas. Entendemos perfectamente que la comunidad local seguirá preocupada y nuestra investigación continúa activa. Seguiremos trabajando para identificar y detener a todos los que puedan haber estado implicados", añadió.

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Las fuerzas del orden han reforzado la seguridad de Golders Green y otras zonas de Londres en los próximos días y semanas, señaló por su parte el superintendente jefe de detectives Luke Williams.

"Esto incluye el despliegue de agentes y recursos especializados junto con los agentes locales para ayudar a proteger ciertas zonas, así como patrullas policiales armadas de alta visibilidad para disuadir a cualquiera que intente causar daño a nuestras comunidades. Debo recalcar que estas medidas son preventivas y no responden a ninguna amenaza específica, y seguimos colaborando con nuestros compañeros de la unidad antiterrorista para apoyar su investigación", agregó.