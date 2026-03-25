Dos drones violan el espacio aéreo letón y uno de ellos explota cerca de un pueblo

En una rueda de prensa precisó que uno de los objetos voladores, aparentemente un dron, entró en el espacio aéreo letón desde Bielorrusia poco antes de la 01.00 de la madrugada (23.00 GMT del martes) y voló a lo largo de la frontera entre Letonia y Bielorrusia y de la frontera con Rusia, donde entró en el espacio aéreo ruso.

El segundo objeto volador entró en el espacio aéreo letón procedente de Rusia después de las 02.00 de la madrugada (00.00 GMT) y fue rastreado por los sensores durante 20 minutos hasta que desapareció y detonó cerca de la aldea de Dubravičina, próxima a la localidad de Kraslava, en el sureste de Letonia, cerca de la frontera con Bielorrusia.

Según informó el Ministerio de Defensa de Letonia, las autoridades que se desplazaron a la zona donde explotó el dron para investigar el origen del aparato determinaron que el arma procedía de Ucrania.

"A partir de los restos recuperados, se determinó que se trataba de un dron de origen ucraniano", señaló el ministerio letón.

Antes, la primera ministra de Letonia, Evika Siliņa, afirmó en un mensaje en la red social X que el dron podría proceder de Ucrania.

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Leščinskis también había señalado que se está investigando la procedencia del dron, mientras el coronel Arvis Zīle, jefe del Centro de Gestión de Crisis de Letonia, indicó que el país se encuentra cerca de una zona de conflicto militar y que son posibles las intrusiones de drones de cualquiera de las dos partes.

"Como consecuencia de estas hostilidades, este tipo de incidentes son posibles en nuestro país en el futuro, pero no se trata de una crisis a escala nacional. Se trata de un incidente aislado del que se ocupaban nuestras fuerzas armadas nacionales", afirmó Zīle.

Durante la noche del martes al miércoles, se produjo otro ataque con drones desde Ucrania contra instalaciones rusas de almacenamiento y carga de petróleo en la región de Leningrado, lo que implica rutas de vuelo cercanas a las fronteras orientales de los países bálticos.

A la pregunta de los periodistas sobre el origen de los objetos voladores que violaron el espacio aéreo letón, Leščinskis se negó a especular hasta que se hayan examinado las pruebas del aparato explosionado, pero declaró que "no hay pruebas ni sospechas de que, en este caso, el dron se dirigiera intencionadamente hacia Letonia".

"No hay indicios de ello", aseguró.

La noticia sobre la presencia de drones en el espacio aéreo letón se produjo un día después de que las autoridades lituanas informaran de que un aparato aéreo no tripulado, probablemente procedente de Ucrania, se había estrellado en un lago helado del sureste de Lituania tras llegar desde Bielorrusia.

También este miércoles, las autoridades de Estonia informaron de que un dron impactó contra la chimenea de una central eléctrica en Estonia, sin que ello obligara a interrumpir el funcionamiento de la planta.