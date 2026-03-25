Dron choca contra chimenea de central eléctrica estonia procedente de espacio aéreo ruso

El incidente se registró a las 3.43 de la madrugada, sin que se reportaran heridos, precisó un portavoz del ISS, citado por la radiotelevisión pública estonia ERR.

La Fiscalía, por su parte, señaló que el dron no iba dirigido intencionadamente hacia la central eléctrica de Auvere ni hacia Estonia en general.

"Según la información disponible, el dron no iba dirigido contra Estonia. Se están tomando las primeras medidas y la investigación aclarará las circunstancias más concretas", declaró la fiscal general del Estado, Astrid Asi, en un comunicado.

Por su parte, la ministra de Justicia, Liisa-Ly Pakosta, confirmó que el Gobierno se iba a reunir en sesión de emergencia esta mañana para tratar un incidente de seguridad.

"Estas son las consecuencias de la guerra de agresión a gran escala de Rusia. Podemos suponer que veremos más incidentes de este tipo", afirmó Margo Palloson, director general del ISS.

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En tanto, la empresa generadora Enefit Power indicó que la central eléctrica no sufrió daños directos y que el incidente no tendrá un impacto significativo en el sistema eléctrico estonio.

Este incidente se produjo en un momento en el que el puerto báltico ruso de Ust-Luga, en la región de Leningrado, estaba siendo objeto de un ataque con drones ucranianos, mientras que las instalaciones petroleras del puerto de Primorsk, en esa misma región, llevan más de dos días en llamas.