El brent cae un 6 % y cotiza en los 97 dólares ante una posible tregua en Irán

A las 9:45 horas de este miércoles, el brent, el crudo de referencia de Europa, bajaba ese 6,57 %, hasta los 97,30 dólares por barril.

En la víspera, el brent se disparó un 4,55 % (104 dólares), en una jornada muy volátil marcada por el conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel e Irán.

El crudo cae este miércoles después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya asegurado que progresan las negociaciones con Irán para poner fin a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, a pesar de que Teherán sigue negando que haya conversaciones.

Asimismo, Estados Unidos ha trasladado a Irán una propuesta de quince puntos para intentar poner fin a la guerra, de acuerdo con el diario The New York Times.

De la misma manera, el petróleo de Texas (WTI), de referencia en Estados Unidos, también baja este miércoles, el 5,34 %, hasta los 87,39 dólares, antes de la apertura oficial del mercado estadounidense.