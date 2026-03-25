El comisario de Energía recomienda que la electricidad tribute menos que los hidrocarburos

"El primer componente de los precios son las tasas y los impuestos, y tenemos que bajar los tipos de impuestos en la electricidad. Son los Estados miembro los que tienen que asegurarse de que hay una imposición menor en la electricidad a la de los combustibles fósiles", dijo Jørgensen en el pleno del Parlamento Europeo en Bruselas.

El comisario habló en un debate sobre a la seguridad energética de la UE ante la crisis bélica en el golfo Pérsico y señaló que, "actualmente, la situación del suministro está estabilizada en Europa", aunque preocupan los precios.

El gas cotiza ahora a unos 54 euros el megavatio-hora en el mercado de futuros de Ámsterdam, de referencia en Europa, frente a los 30 euros que marcaba antes del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta de Teherán regionalizando el conflicto y cerrando el estrecho de Ormuz.

La carestía del gas contagia al mercado eléctrico, que se rige por un sistema de precios marginalista en el que la última tecnología de generación necesaria para cubrir la demanda -a menudo una de gas- fija el precio final de toda la electricidad, de modo que el encarecimiento del combustible empuja al alza al conjunto del mercado mayorista.

El comisario señaló que el camino a largo plazo es "la energía local, nuestra, asequible", con un sistema basado en renovables y nuclear. Pero invitó a tomar medidas para amortiguar la crisis de precios generada por el conflicto en Oriente Medio.

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"Animamos a los Estados miembros a apoyar a los hogares pobres desde el punto de vista energético" y "reducir impuestos especiales sobre la electricidad", así como recurrir a "salvaguardas para evitar desconexiones".

Jørgensen recordó que los combustibles fósiles sufrieron volatilidad y alza de precios en 1956 por una crisis en el canal de Suez, en los años 70 por la crisis del petróleo, otra vez en 2022 en relación con la invasión de Rusia sobre Ucrania y, de nuevo, en 2026 por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

"¿Cuándo vamos a aprender?", se preguntó el socialdemócrata danés, quien añadió que "si no aprendemos de nuestros errores, estamos condenados a repetirlos".

"El verdadero problema que tenemos en Europa al hablar de energía es nuestra dependencia en los combustibles fósiles", subrayó el comisario, que se refirió a la alta factura energética que paga la Unión Europea para importar hidrocarburos.

Este miércoles, la oficina de estadística comunitaria, Eurostat, informó de que la Unión Europea gastó 336.700 millones de euros en 2025 en comprar gas y petróleo, en un ejercicio en el que los Veintisiete redujeron sus importaciones de productos energéticos en un 11,1 % en valor y en un 0,6 % en volumen.