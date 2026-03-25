El cubano Paquito D’Rivera fusionará música clásica y jazz en un encuentro único en Madrid

Aclamado por su capacidad única para fusionar la sofisticación del jazz con los ritmos vibrantes de la herencia latina y la técnica de la música clásica, Paquito D'Rivera ofrecerá un programa que recorre su extensa y premiada trayectoria.

Por primera vez en esta sala, la propuesta es integrar magistralmente el jazz y la música clásica en un concierto en que Mozart, Chopin y otros clásicos se fusionan en formato de trío junto al pianista Pepe Rivero y el vibrafonista Sebastián Laverde.

"Yo le digo a la gente que realmente Mozart no era austríaco, era de Nueva Orleans", bromeó el músico en una entrevista con EFE en Madrid.

El concierto forma parte de la serie titulada "Horizontes", enfocada a la exploración de distintos géneros.

D'Rivera describe esta experiencia de tocar sin una sección rítmica tradicional como algo arriesgado y emocionante, es como "trapecistas que cometen la tontería de hacer el acto sin la red de seguridad debajo".

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La dualidad musical que destaca en su propuesta tiene origen en su infancia, donde las enseñanzas de su padre, quien importó a Cuba la escuela y los libros de texto del Conservatorio de París en la década del cuarenta, lo introdujeron en la música clásica.

"Él vaticinó: tú vas a basar tu estilo en la escuela francesa del saxo y así fue", recordó el artista.

Para el saxofononista y clarinetista cubano, Madrid es un lugar especial y recuerda la época en que vivió en el Hotel Rivadavia de la calle Fuencarral, acogido por una banda sudamericana mientras esperaba el asilo en Estados Unidos.

"Desde entonces me quedé enamorado de la ciudad de Madrid. Me fascina", afirmó el ganador de 17 premios Grammy.

D`Rivera destacó que actuar en el Auditorio Nacional tiene un significado único, ya que lo describe como "una especie de Carnegie Hall de aquí de Madrid".

El músico, uno de los fundadores de Irakere, la legendaria orquesta cubana de jazz, reafirmó su admiración por la cultura española y su deseo de mantener un vínculo permanente.

"España es un sitio espectacular (...), me gusta tanto el país que no sé dónde poner el huevo", dijo entre risas al reafirmar su deseo de radicarse en el país.

El concierto del 27 de abril acogerá como invitado especial al español Antonio Serrano, reconocido internacionalmente como uno de los mayores virtuosos de la armónica cromática en el jazz, flamenco y música clásica.

Serrano, a quien D'Rivera califica como "un monstruo de la música española", además "toca la armónica como los dioses", recibiendo incluso elogios del mítico Toots Thielemans.