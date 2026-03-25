El director del OIEA prevé conversaciones entre Irán y EEUU este fin de semana en Pakistán

Grossi explicó, en una entrevista concedida al diario italiano 'Corriere della Sera', que espera que las negociaciones tengan un carácter "más amplio" que las anteriores y no se limiten a la cuestión nuclear.

El diplomático subrayó que, tras tres semanas de guerra que han dañado la infraestructura económica, energética y productiva iraní, el escenario de diálogo es ahora "algo diferente".

"Esta vez también estarán sobre la mesa los misiles, las milicias aliadas de la República Islámica y las garantías de seguridad para Irán", señaló.

Grossi aseguró que, en este nuevo contexto, Estados Unidos podría exigir el "enriquecimiento cero" por parte de Irán como condición para el acuerdo, y añadió que no ve "la posibilidad de seguir debatiendo sobre el enriquecimiento ni de considerar acuerdos parciales".

No obstante, subrayó que para Irán es clave preservar el principio de autonomía nuclear, aunque consideró posible llegar a un consenso sobre este punto, incluyendo una "suspensión temporal".

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En concreto, mencionó la existencia de "planes diplomáticos alternativos" que permitirían establecer que no habrá más enriquecimiento "por ahora", para después reevaluar el asunto en un plazo de "cinco o diez años".

"En el ámbito nuclear, creo que es posible alcanzar un acuerdo temporal, incluso de larga duración, que garantizaría estabilidad y previsibilidad", aseguró Grossi, quien insistió en que la solución definitiva debe ser diplomática y no militar.

"La presión militar tiene sus efectos, pero Irán aún posee todas sus capacidades; el material nuclear sigue ahí", advirtió.

Sobre la presencia del OIEA en el terreno, Grossi confirmó que todos los técnicos de la agencia han abandonado Irán debido al conflicto.

Explicó que, hasta el inicio de los bombardeos, las inspecciones se limitaban a instalaciones que no habían sido atacadas en 2025.

"El programa nuclear iraní es vasto y ambicioso. Incluye numerosas instalaciones, no solo Fordow, Isfahán y Natanz. Esperamos poder reanudar las inspecciones incluyendo todas las instalaciones y el material", indicó.

Respecto a la capacidad técnica actual, el director expresó su preocupación por los 400 kilogramos de uranio enriquecido al 60 % que posee el país, un nivel que calificó de "casi militar".

"Ningún país del mundo que no posea armas nucleares enriquece a este nivel", advirtió y planteó como posible solución trasladar el material a otro país o diluirlo para conseguir un nivel mucho más bajo.

Finalmente, al ser preguntado por los daños en las instalaciones tras los bombardeos, Grossi afirmó que, aunque existen, estos no son "decisivos".

Asimismo, destacó que en los últimos años Irán ha desarrollado su programa nuclear "de forma impresionante", con centrifugadoras de última generación, instalaciones más sofisticadas y capacidades de conversión y metalización de uranio.

"El fin del acuerdo nuclear es, en cierta medida, la razón de todas estas guerras", añadió.