El Ejército israelí aprueba llamar hasta 400.000 reservistas para la guerra

"Como parte de la preparación para un amplio rango de escenarios, las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el Ejército) han aprobado un marco máximo de 400.000 puestos de reservistas", explica un comunicado enviado a EFE por las Fuerzas Armadas.

El Ejército de Israel detalla que el marco "no constituye la movilización de 400.000 reservistas, sino más bien señala un marcó máximo en el sistema" con el objetivo de flexibilizar la movilización de soldados en función de las necesidades de la campaña militar.

Estas necesidades, asegura, se extienden en diversos frentes en el marco de la escalada regional. Además de la campaña de bombardeos en Irán y la defensa aérea ante sus represalias, Israel mantiene una operación terrestre en el sur del Líbano y constantes ataques aéreos al país vecino.

Asimismo, las fuerzas armadas esperan consideran una posibilidad la incorporación "en cualquier momento" de los hutíes de Yemen a los ataques a territorio israelí, según oficiales de las fuerzas armadas.

La última vez que el Ejército hizo público el número de reservistas llamados a filas en el marco de la guerra fue el pasado 2 de marzo, elevando sobre los 110.000 los israelíes convocados a la guerra.