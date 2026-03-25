El Ejército libanés confirma que un misil iraní explotó por error o por interceptación

Después de que unidades especializadas analizaran fragmentos recogidos sobre el terreno, la institución castrense anunció en un comunicado que el proyectil "era un misil balístico teledirigido Ghadr-110 de fabricación iraní, de unos 16 metros de largo con un alcance de unos 2.000 kilómetros".

"Explotó a gran altitud, lo que sugiere que su objetivo estaba fuera del territorio libanés. La causa de la explosión fue un fallo técnico o un misil interceptor", agrega la nota.

El martes, medios locales informaron de la caída de metralla y trozos de un supuesto proyectil en varios puntos de la zona de Keserwan, al norte de Beirut, donde se reportaron algunos daños menores en al menos un edificio.

El Ejército recordó en su comunicado que el Líbano no cuenta con defensas antiaéreas, dejando ver que en caso de que el misil haya sido interceptado, habría sido por parte de un tercer país, presumiblemente Israel o Estados Unidos desde alguno de sus barcos desplegados en la región.

Tanto en el marco del actual conflicto entre Irán y Estados Unidos e Israel, como en estallidos de tensión anteriores, se han podido ver misiles iraníes sobrevolando el espacio aéreo libanés de camino al territorio israelí.

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En diversas ocasiones, el Estado judío ha interceptado estos proyectiles antes de que ingresasen a su espacio aéreo.