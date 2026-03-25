El euro cae tras el rechazo de Irán al plan de paz de Trump

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1567 dólares, frente a los 1,1588 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1592 dólares.

Irán ha rechazado la propuesta de 15 puntos de Trump, para poner fin a la guerra por considerarla "excesiva" y ha establecido sus propias condiciones, informaron este miércoles medios estatales.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, aseguró este miércoles que subirán los tipos de interés si la inflación en la zona del euro supera mucho el objetivo del 2 % a medio plazo como consecuencia de la guerra en Irán.

En la conferencia 'El BCE y sus observadores', Lagarde dijo que si el impacto de la subida de la energía en la inflación es limitado y dura poco tiempo, el BCE lo ignorará, si causa una subida grande de la inflación pero no demasiado persistente, el BCE ajustará los tipos de interés de forma mesurada.

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El BCE actuará con determinación si la inflación supera mucho y de forma persistente el objetivo del 2 %, según su presidenta.

El economista jefe del BCE, el irlandés Philip Lane, advirtió de que la inflación puede subir en la zona del euro en marzo y abril.

La moneda única se cambió hasta en una banda de fluctuación entre 1,1566 y 1,1630 dólares.