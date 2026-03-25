El Instituto de Cine Británico distingue a Guillermo del Toro y le dedica una temporada

Del Toro recogerá ese galardón en la cena anual del organismo el 6 de mayo y, a partir de entonces, protagonizará una serie de actividades abiertas al público, entre ellas un acto central, 'En Conversación', el día 8 en la sede BFI Southbank, a orillas del río Támesis, según un comunicado difundido este miércoles por la institución.

El realizador intervendrá en persona entre el 8 y el 11 de mayo en presentaciones y coloquios en los edificios BFI Southbank y BFI IMAX, donde introducirá algunas de sus películas y dialogará con la audiencia.

El 9 de mayo presentará su cinta 'The Shape of Water', ganadora del Óscar a mejor película, e intervendrá en charlas tras proyecciones de 'Crimson Peak' y 'Pacific Rim', mientras que el día 10 introducirá su última cinta, 'Frankenstein', y participará en actividades en torno a la aclamada 'El laberinto del fauno'.

El programa incluye además una retrospectiva de su filmografía, desde su debut 'Cronos' (1992) -que será reestrenado en el Reino Unido e Irlanda el 15 de mayo- hasta sus trabajos más recientes.

El BFI destacó que la Fellowship reconoce la "extraordinaria contribución" de Del Toro al cine y su estilo distintivo, que combina fantasía, política y humanismo, y lo sitúa como una de las voces más singulares del cine contemporáneo.