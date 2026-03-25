El luxemburgués François Pauly dirigirá el banco vaticano

Sucederá en el cargo al francés Jean-Baptiste Douville de Franssu una vez que este apruebe los resultados financieros del ejercicio 2025 el próximo 28 de abril, según un comunicado del IOR.

Pauly ha sido elegido por su "amplia y reconocida experiencia en el sector financiero" que comenzó en 1980 y que le ha llevado a dirigir entidades como el Banque Internationale à Luxembourg (2011-2016) y a gestionar el Fondo de Pensiones vaticano (2017-2021).

Actualmente preside el grupo 'La Luxembourgeoise' y es miembro de la Comisión de Asuntos Económicos de la Archidiócesis de Luxemburgo, además de forma parte de los Consejos de Administración de varias aseguradoras y gestoras de Luxemburgo, Suiza y Bélgica.

El luxemburgués presidirá la Junta de Superintendencia, el órgano encargado de definir y aprobar las líneas estratégicas y políticas del IOR y de velar por su cumplimiento.

El banco vaticano cuenta además en su dirección con una Comisión de cardenales, un director general y un prelado que supervisa que los directivos y empleados en la entidad "operan conforme a los principios fundacionales de la ética católica".

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El presidente de la comisión cardenalicia, Giuseppe Petrocchi, ha destacado que el compromiso y la dilatada experiencia de Pauly "son factores de gran relevancia para consolidar los logros alcanzados y fortalecer el consenso y las relaciones positivas" que el IOR ha establecido en el sector financiero.

El anterior presidente del banco vaticano, Jean-Baptiste Douville de Franssu, asumió el cargo en 2014 para acometer un complejo proceso de adecuación de la entidad a las reglas internacionales para dejar atrás los escándalos que la sacudieron en el pasado.

"Este proceso ha permitido al Instituto alcanzar una sólida credibilidad internacional y obtener resultados financieros sólidos", destacó el banquero en un comunicado, en el que destacó el "profundo honor" de haber guiado el IOR durante el pontificado de Francisco (2013-2025).