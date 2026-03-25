El Nikkei avanza un 2,87 % gracias a las tecnológicas y a pesar de la guerra en Irán

El indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, sumó 1.497,34 puntos, hasta situarse en 53.749,62 enteros.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, creció un 2,57 %, o 91,32 puntos, hasta las 3.650,99 unidades.

Durante toda la sesión, el parqué tokiota se vio revitalizado por la caza de gangas tras las fuertes caídas de los últimos días, especialmente en el sector tecnológico, uno de los más castigados por la volatilidad derivada de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Además, la bajada en los precios del petróleo y la esperanza de que la guerra acabe pronto, tras los últimos comentarios del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre sus negociaciones con Teherán, impulsaron las compras en amplios sectores del mercado japonés.