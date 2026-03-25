El número de niños no escolarizados en el mundo aumentó un 3 % entre 2015 y 2024

La Unesco, que publica este miércoles su informe mundial sobre la educación, calcula que en 2024 eran 273 millones los que no estaban escolarizados, lo que teniendo en cuenta los 1.400 millones de alumnos inscritos en centros escolares significa que uno de cada seis adolescentes o jóvenes estaban excluidos del sistema educativo.

En lo que llevamos de siglo, el progreso ha sido significativo y así el porcentaje de los niños que han terminado la educación primaria ha pasado del 77 % en 2000 al 88 % en 2024.

En el primer ciclo de secundaria la subida ha sido del 60 % al 78 % y en el segundo ciclo del 37 % al 61 %.

Globalmente, el número de escolarizados hasta la primaria ha crecido un 30 % desde comienzos de siglo, un 45 % en la educación preescolar y un 161 % en la secundaria superior.

Hay casos de avances muy significativos en términos relativos, como en Madagascar o en Togo, donde la reducción de los no escolarizados ha sido superior al 80 % desde 2000. También han disminuido al menos el 80 % los que no terminan el primer ciclo de secundaria en Marruecos y Vietnam, y los que no finalizan el segundo ciclo en Georgia y Turquía.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Unesco señala que estas evoluciones no van a permitir cumplir con el objetivo que se fijó en 2015 para una plena escolarización al nivel superior de la secundaria para 2030. De seguirse el ritmo actual, se llegaría al 95 % en el horizonte de 2105.

El hecho de que desde 2022 el 80 % de los países comuniquen sus objetivos nacionales para las metas de ocho indicadores de aquí a 2030 va a permitir comparaciones.

Los autores del estudio han hecho grupos de países que estaban en condiciones similares en el punto de partida y a partir de ahí se han podido ver evoluciones diferentes.

Una de las señaladas es que entre 2000 y 2024 México redujo la tasa de niños y adolescentes no escolarizados en 20 puntos porcentuales más que El Salvador.

Sobre las razones de las mejoras a largo plazo en el acceso a la educación y en la equidad, la organización reconoce que no hay una explicación simple, y que muchas veces hay factores externos a las políticas educativas que intervienen, como la creciente participación de las mujeres en el mercado de trabajo, las perspectivas de migración o el fin de conflictos.

Además, las evaluaciones experimentales han puesto en evidencia la importancia de intervenciones en el terreno de la sanidad y de la nutrición.

La Unesco hace notar, a partir de un nuevo índice, que menos de la décima parte de los países otorgan una importancia suficiente a las cuestiones de igualdad.

También que desde 2000 ha habido importantes esfuerzos para mejorar el acceso a la educación. Lo ilustra explicando que la proporción de países que tienen leyes sobre una educación inclusiva ha pasado del 1 % al 24 % en 2024.

En paralelo, el porcentaje de los que prevén la escolarización de alumnos con minusvalías en centros de enseñanza inclusiva ha aumentado del 17 % al 29 % en ese periodo.

Entre los 158 países analizados, los que han establecido 12 años de enseñanza obligatoria han pasado de ser el 8 % en 1998 al 26 % en 2023. Por su parte, la duración media de la escolaridad, por su parte, ha crecido de 10 a 10,8 años en los 130 países para los que hay datos.