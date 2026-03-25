El petróleo de Texas cae bruscamente un 4,23 % ante el posible diálogo entre EE.UU. e Irán

A las 9:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en EE.UU., restaban 4,26 dólares con respecto al cierre del día anterior.

"Están hablando con nosotros y están diciendo cosas sensatas", apuntó Trump en una rueda de prensa.

Más tarde, este martes, The New York Times informó que Estados Unidos había enviado a Irán una propuesta de 15 puntos destinada a poner fin a la guerra.

El plan exige a Teherán el desmantelamiento de sus principales instalaciones nucleares y la apertura total del estrecho de Ormuz -por donde fluye una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural-.