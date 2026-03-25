El pianista Zhu Wang gana la 71ª edición del Concurso Internacional de Piano Maria Canals

Además del premio en metálico, también le ha correspondido trabajar en cuatro conciertos remunerados en las temporadas estables de las orquestas sinfónicas de Madrid, Bilbao, Sevilla, Granada, Tenerife y Valencia.
La prueba final del concurso celebrado este miércoles en la Sala de Conciertos del Palau de la Música Catalana, ha sido acompañada por la Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC), dirigida por su titular Manel Valdivieso.
El segundo clasificado, Junho Chao, de Corea del Sur, que ha sido galardonado con el Premi Maria Font de Carulla, dotado con 10.000 euros, y el tercer premio, concedido por la Fundació Vila Casas dotado con 6.000 euros, ha recaído en Zhiqiao Zhang de China.
Con su actuación, sumada a las pruebas anteriores, Wang ha conseguido convencer al jurado internacional presidido por Yukiko Akagi.
Para terminar, el ganador ofreció al público una página de la suite de Iberia de Albéniz, Triana.
Entre otros reconocimientos, Zhu Wang ha obtenido el Premio del Público Lluís Soler i Farriols, además de prestigiosos premios internacionales.