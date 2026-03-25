El pianista Zhu Wang gana la 71ª edición del Concurso Internacional de Piano Maria Canals

Barcelona, 25 mar (EFE).- El pianista chino Zhu Wang, de 28 años, se ha proclamado ganador de la 71ª edición del Concurso Internacional de Piano Maria Canals de Barcelona, donde se ha impuesto a 60 concursantes de 25 países diferentes y ha obtenido el Primer Premio Fundación Occidente, dotado con 25.000 euros.