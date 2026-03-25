El puerto de Chancay es oportunidad de integración con la Amazonía peruana, señala estudio

El estudio 'Desde Chancay a la Amazonía: panorama de expectativas, retos y oportunidades' analizó el estado actual del puerto y su posible vinculación con la integración amazónica, al recordar que esa región representa cerca del 60 % del total del territorio peruano, por lo que cualquier red de conectividad también podría tener implicaciones territoriales, económicas y ambientales de gran escala.

Al respecto, el investigador del Centro de Estudios sobre China y Asia-Pacífico de la Universidad del Pacífico (Cechap), Omar Narrea, afirmó que "los centros productivos de la costa norte ya tienen competitividad para aprovechar el nuevo canal logístico hacia Asia, mientras que los de la Amazonía aún carecen de conectividad, competitividad y estrategias de aprovechamiento sostenible".

El experto advirtió, sin embargo, que experiencias previas de desarrollo de infraestructura en la Amazonía han tendido a "sobreestimar sus beneficios económicos y subestimar sus costos sociales y ambientales", lo que obliga a adoptar una mirada estratégica y preventiva frente a nuevos proyectos de conectividad.

En ese sentido, el estudio destacó la necesidad de anticipar impactos relacionados con deforestación, cambios en el uso del territorio, expansión de actividades logísticas y protección de comunidades locales, así como de fortalecer los mecanismos de gobernanza territorial que permitan gestionar de manera adecuada estos procesos de transformación.

El representante de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Natuales (DAR), César Gamboa, afirmó que el puerto de Chancay es "una oportunidad para hacer las cosas bien", tomando en cuenta proyectos previos, pero "evitando deforestar más bosques como ocurre con la (carretera) Interoceánica Sur y el incremento de la minería ilegal".

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No obstante, el estudio señaló entre sus conclusiones la ausencia en el país de una planificación integral que articule infraestructura, conectividad, ordenamiento territorial y sostenibilidad ambiental, especialmente en la Amazonía.

Asimismo, una limitada existencia de mecanismos gubernamentales capaces de coordinar y ejecutar un programa ambicioso de infraestructura, condición necesaria para articular el puerto con el resto del territorio nacional.

También identificó la escasez de iniciativas orientadas a diversificar los mercados vinculados al puerto, lo que podría reducir el impacto económico esperado si no se desarrollan nuevas cadenas productivas y comerciales asociadas al nuevo centro logístico.

En ese sentido, los investigadores advirtieron la insuficiencia de inversiones y capacidades institucionales para garantizar que las infraestructuras de acceso asociadas al puerto, como carreteras, líneas ferroviarias y vías navegables, generen un rendimiento económico y social sostenible en el tiempo.

El puerto de Chancay, ubicado a unos 70 kilómetros al norte de Lima y construido con una inversión inicial de 1.300 millones de dólares, tiene la capacidad de movilizar hasta un millón de contenedores (TEU) al año, lo que lo convierte en uno de los principales terminales del país, junto con el puerto limeño del Callao.

El estudio fue desarrollado con la participación del Cechap, DAR y el Centro de Estudios sobre la Extracción de Recursos Naturales y Sociedad de Clark University, de Estados Unidos.