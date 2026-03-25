España y Estados Unidos reafirman su voluntad de mantener una relación de más dos siglos

El diplomático norteamericano y el militar español inauguraron la exposición 'España en los Estados Unidos. La contribución de los españoles y su Ejército al surgimiento de una nación", en la ciudad de Toledo, con motivo de cumplirse en 2026 los 250 años de su declaración de independencia.

León subrayó que las amistades "no se forjan solo en la diplomacia, sino también en el sacrificio compartido y en un propósito común", ya que se crean "conexiones vivas y profundamente humanas", como ocurrió en la Guerra de la Independencia estadounidense y se ha mantenido durante este tiempo.

En este sentido, hizo hincapié en la contribución española a la guerra por la independencia, que aunque no siempre ha sido tan recordada, "fue indispensable para el éxito de la causa estadounidense".

"En un momento decisivo de la historia, España proporcionó una ayuda financiera crucial, apoyo militar y liderazgo estratégico", reconoció el embajador, que confió en que siga habiendo "un futuro común" a partir de una "historia compartida". Y enfatizó: "Podemos y debemos hacerlo".

Por su parte, el general español dijo que la contribución española a la independencia de los Estados Unidos debe contemplarse desde la perspectiva de un sustrato histórico que no se inició en el siglo XVIII, sino que se remonta al siglo XVI.

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España tuvo una destacada presencia a lo largo de los siglos en las dos costas norteamericanas y también en el interior continental, recordó el JEME.

Esa amplitud geográfica refleja una capacidad de producción notable, pero también una visión estratégica de ese sustrato histórico donde deben entenderse la contribución española a la independencia de los Estados Unidos.

No se trató de una intervención aislada, "sino de la culminación de una presencia sostenida", que se plasmó, no solo en términos militares o políticos, sino también culturales y económicos".

Este contexto histórico ha de tenerse en cuenta al evocar la independencia de los Estados Unidos, a la que España contribuyó decisivamente aportando recursos económicos, armas y suministros, argumentó.

Así como la capacidad estratégica que personifica el general español Bernardo de Gálvez, que al tomar la ciudad de Pensacola cerró el golfo de México a los británicos y consolidó una red de apoyo fundamental para el ejército continental.

"La historia compartida no es únicamente un legado, es también una responsabilidad de preservar esa relación", sentenció.

En los últimos tiempos, las relaciones entre los dos gobiernos se han tensado por fuertes discrepancias en cuestiones como el gasto militar y la guerra de Irán, a la que España se opone frontalmente y también rechaza que EE.UU utilice las bases de Morón y Rota para ese fin.