Feria internacional del libro de Costa Rica tendrá como invitado especial a Guatemala

La Cámara Costarricense del Libro anunció en conferencia de prensa que el evento ofrecerá una agenda diversa que incluirá presentaciones de libros, conversatorios, actividades para niños y jóvenes, encuentros con autores, así como espacios de formación y reflexión sobre la lectura, la escritura y el pensamiento contemporáneo.

"La feria contará con Guatemala como país invitado de honor, lo que permitirá estrechar los lazos culturales y literarios entre ambas naciones, así como ofrecer al público costarricense una amplia muestra de la producción editorial, artística y académica guatemalteca", afirmó el presidente de la Cámara, Óscar Castillo.

Según los organizadores, la feria representa una vitrina fundamental para el sector editorial, librerías, autores independientes y empresas vinculadas a la cadena del libro, generando oportunidades comerciales y de proyección internacional.

La Cámara Costarricense del Libro indicó que en las próximas semanas se estarán revelando los nombres de los autores nacionales e internacionales invitados, así como una serie de actividades especiales, presentaciones y espacios temáticos que formarán parte de la programación oficial del evento.