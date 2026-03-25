Fondo de inversiones de EE.UU. y Ucrania se estrena con apuesta en firma de comunicaciones

Según informó en un mensaje publicado en su cuenta de 'Facebook' la primera ministra de Ucrania, Yulia Sviridenko, la decisión de apoyar a esa compañía que produce componentes para fabricantes de drones ucranianos tuvo lugar tras una "reunión histórica" del consejo de administración del fondo en Kiev.

"En menos de un año desde la firma del acuerdo bilateral, el fondo ya ha realizado su primera inversión y ha recibido más de 200 solicitudes", escribió la primera ministra ucraniana.

"Más de la mitad de ellas son compañías ucranianas" y "la mayoría de los proyectos propuestos son del sector de la energía, que es clave para Ucrania", agregó Sviridenko.

La primera ministra precisó que, junto al sector de la energía, otra de las prioridades de las empresas es la producción de bienes de doble uso, infraestructuras y minerales raros.

"Agradezco al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, por su liderazgo a la hora de asegurar el funcionamiento eficaz del fondo", apuntó en su mensaje Sviridenko.

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El fondo común creado por Estados Unidos y Ucrania comenzó a funcionar el pasado septiembre, cuando llegó la primera contribución de fondos para inversiones, que fue de 75 millones de dólares (unos 64 millones de euros).