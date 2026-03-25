Fráncfort sube un 1,41 % pese al rechazo de Irán del plan de paz de Trump

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, subió al cierre un 1,41 % hasta 22.957,08 puntos.

El precio del crudo Brent, de referencia en Europa, cayó por debajo de 100 dólares en algunos momentos, y el Texas retrocedió por debajo de 92 dólares el barril pese a que Irán ha rechazado la propuesta de 15 puntos de Trump, para poner fin a la guerra por considerarla "excesiva" y ha establecido sus propias condiciones.

La incertidumbre sobre qué ocurrirá en Oriente Medio frenó la subida de la renta variable alemana.

En Fráncfort, sólo bajaron tres valores: Deutsche Börse, gestor de la Bolsa de Fráncfort, (-1,1 %), el fabricante de software para empresas SAP (-0,5 %) y la compañía de telecomunicaciones (-0,4 %).

La empresa de tecnología de energía Siemens Energy, matriz de Gamesa, ganó un 4,5 %, hasta 158,40 euros, y RWE subió un 3,2 %, hasta 56,94 euros.

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Deutsche Bank avanzó un 3,2 %, hasta 25,80 euros, y Commerzbank lo hizo un 3 %, hasta 32,39 euros.