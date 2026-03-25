Francia aumentará en 8.500 millones de euros sus compras de municiones hasta 2030

Esta inversión adicional se añadirá a los 16.000 millones de euros ya previstos por la Ley de Programación Militar (LPM) aprobada en 2023, según explicó este miércoles el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, al intervenir en una sesión de debates en la Asamblea Nacional (Cámara baja del parlamento) dedicada a la crisis en Oriente Medio.

"Es indispensable y es colosal", admitió el primer ministro, en un contexto en el que su Gobierno ha tenido que aplicar medidas de austeridad al presupuesto para contener el elevado déficit y rebajarlo este año al 5 % comprometido con Bruselas.

La propia LPM será actualizada este 2026 con un texto que será presentado el 8 de abril en el Consejo de ministros, antes de pasar a ser discutido por las dos cámaras parlamentarias francesas entre mayo y junio.

Los esfuerzos adicionales que incluirá esa actualización se enfocarán también en la defensa tierra-aire y en particular la lucha antidrones, con dispositivos que deberán ser fabricados en Francia.

"Cuando un dron de unos pocos miles de euros provoca el lanzamiento de un misil de varios millones, hay que replantearse toda nuestra concepción del armamento. Es una de las enseñanzas de esta guerra, como la de Ucrania", reflexionó Lecornu.

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El primer ministro explicó que "hay empresas francesas innovadoras capaces de fabricar drones interceptores" y avanzó que en las próximas semanas inaugurará una fábrica que producirá miles de estos dispositivos al mes.

Para reforzar las capacidades de defensa, el primer ministro detalló igualmente la creación de una plataforma mayorista dedicada a la adquisición de municiones llamada France Munitions.

Esta entidad "inédita", dijo, servirá para responder a las necesidades de las Fuerzas Armadas francesas, pero también de sus aliados, mediante la masificación de los pedidos a los industriales.