Fujimori encabeza el grupo de 12 candidatos que completa primera semana de debate en Perú

Se prevé que Fujimori tenga un cara a cara con el exministro Jorge Nieto, uno de los candidatos que más ha crecido en intención de voto en los últimos días, con una propuesta renovadora frente a los partidos tradicionales.

Keiko Fujimori, líder del partido derechista Fuerza Popular, llega al debate electoral en el primer lugar en intención de voto, con un empate técnico con el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, del ultraconservador partido Renovación Popular, al tener alrededor del 12 % de las preferencias, según varias encuestas.

Es la cuarta vez que Fujimori es candidata presidencial, después de haber perdido en la segunda vuelta de las tres elecciones anteriores frente a Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).

Fujimori perdió las dos últimas ocasiones por un mínimo margen de poco más de 40.000 votos, apenas unas décimas en el escrutinio, que le llevaron en ambas ocasiones a considerar que había sido víctima de un supuesto "fraude", sobre el que nunca aportó pruebas fehacientes.

Esta vez concurre a los comicios después del fallecimiento en 2024 de su padre, y de quedar liberada del juicio donde estaba acusada de lavado de dinero en la financiación de sus anteriores campañas electorales, gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional (TC).

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A Fujimori le tocará intervenir con Nieto, del Partido del Buen Gobierno, sobrino de Vladimiro Montesinos, el asesor que fue la mano derecha del Gobierno de su padre, que en los últimos días ha crecido en intención de voto hasta acercarse al 5 % y que constituye una de las opciones que busca alcanzar a los candidatos que encabezan los sondeos.

La postulante de Fuerza Popular también tendrá que interactuar en esta jornada con Mario Vizcarra, del centroderechista Perú Primero, hermano del encarcelado expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), uno de los grandes enemigos políticos del fujimorismo, que cumple una condena por sobornos recibidos antes de ejercer de mandatario.

En esta jornada también intervendrá Enrique Valderrama, del derechista Partido Aprista Peruano, que busca ofrecer un nuevo y renovado aire al partido del difunto expresidente Alan García Pérez (1985-1990 y 2006-2011).

A su vez, será el turno este miércoles del congresista y militar en retiro Roberto Chiabra (Unidad Nacional), el exgobernador regional Mesías Guevara (Partido Morado), el empresario Rafael Belaúnde (Libertad Popular), el abogado Ronald Atencio (Venceremos), el exfuncionario Paul Jaimes (Progresemos), Herbert Caller (Partido Patriótico), Antonio Ortiz (Salvemos al Perú) y Rosario Fernández (Un Camino Diferente).

Más de 27 millones de peruanos están convocados a las urnas el próximo 12 de abril para renovar a sus autoridades nacionales, entre ellas la Presidencia, un cargo marcado por la crisis y la convulsión, al haber pasado por el sillón presidencial ocho mandatarios en cerca de diez años.