Fujimori y Aliaga siguen empatados en Perú, y cuatro pelean por alcanzarlos, según sondeo

El ensayo de votación, realizado por la encuestadora Ipsos para el diario Perú 21 antes del inicio de los debates entre los 35 candidatos en carrera, mantiene el empate técnico en el primer lugar entre la candidata de Fuerza Popular y el postulante del Renovación Popular.

Así, Fujimori ha subido tres puntos porcentuales desde febrero pasado, mientras que López Aliaga ha bajado dos puntos desde el último mes, de modo que la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) alcanza 17,3 % de votos válidos y el exalcalde López Aliaga reúne el 17,2 %.

Las preferencias por Fujimori se concentran en la Amazonía con 35 % y en el norte con 19,6 %, en tanto que los votantes de López Aliaga se ubican en Lima y el sur, con 14 % en ambas zonas.

Sin embargo, la lucha en la intención de voto se ha concentrado por el tercer lugar entre el centroizquierdista Alfonso López Chau, del partido Ahora Nación; el exministro de Pedro Castillo (2021-2022) Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, el cómico Carlos Álvarez, del derechista País para Todos; y el exministro Jorge Nieto, del centrista Partido del Buen Gobierno.

Entre estos candidatos destacó el alza de Nieto, que pasó del 2 % al 5 % en cuestión de semanas debido a su exposición en medios y redes sociales, en tanto que Álvarez bajó del 6 % a 5 % en este mes.

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En el caso de Sánchez, exministro del destituido expresidente Castillo, también ha logrado un alza importante del 2 % a 5 % en marzo, a raíz de una campaña orientada a buscar la libertad del exmandatario condenado por el fallido intento de golpe del 2022.

En el simulacro de voto, López Chau tiene un 7,9 % de los votos válidos, Sánchez el 7,5 % y Álvarez el 7,4 %, mientras que Nieto obtieneun 5,4 %.

Ante este alto número de postulantes, un 21 % de electores elige votar blanco o viciado y el 15 % está indeciso frente a la jornada electoral del 12 próximo 12 de abril.

La encuesta de Ipsos se aplicó a una muestra de 1.203 personas a nivel nacional, entre el 21 y 22 de marzo, con un nivel de confianza de 95 % y un margen de error de 2,8 %.

Más de 27 millones de peruanos están convocados a las urnas para renovar a sus autoridades nacionales, incluida la Presidencia, por la que han pasado ocho mandatarios en menos de diez años, como parte de una crisis política en la que los gobernantes no han tenido capacidad de sobreponerse a un Parlamento de mayoría opositora.

En caso de que ningún candidato obtenga al menos la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes más votados, prevista para el domingo 7 de junio.