FundéuRAE: “séquel”, mejor que “shéquel”, “shékel” o “shekel”

Sin embargo, en los medios pueden encontrarse frases como “El kit alimentario completo vale 350 shéquel”, “Al mismo tiempo, los indicadores basados en opciones sobre la volatilidad esperada del shékel se dispararon” o “Israel prevé ampliar su presupuesto de defensa en casi 40 000 millones de shekels”.

Según indica la segunda edición del “Diccionario panhispánico de dudas”, el nombre de la moneda oficial israelí puede adaptarse al español como “séquel”, sin “h”, con el dígrafo “qu” y tilde en la primera “e”, y no son recomendables las transcripciones inglesas (“sheqel” o “shekel”) ni las formas “shéquel”, “shéqel” o “shékel”, que no son ni inglesas ni españolas. El plural es “séqueles”.

Esta misma obra recuerda que la voz “siclo” se emplea actualmente solo para la moneda usada en la Antigüedad.

Así pues, en los ejemplos anteriores lo apropiado habría sido escribir “El kit alimentario completo vale 350 séqueles”, “Al mismo tiempo, los indicadores basados en opciones sobre la volatilidad esperada del séquel se dispararon” e “Israel prevé ampliar su presupuesto de defensa en casi 40.000 millones de séqueles”.

Según la lista de símbolos monetarios recogida en el tercer apéndice de la “Ortografía de la lengua española”, su símbolo es ₪ y su código trilítero es “ILS”.

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