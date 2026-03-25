González Urrutia plantea elevar producción de crudo en Venezuela tras años de "corrupción"

En un mensaje en la red social X, González Urrutia indicó que la intervención de Machado en la conferencia CERAWeek del martes en Houston (Texas), permite "ver con claridad la ruta económica" de Venezuela.

"Venezuela tiene, en este momento, una producción limitada y un sector marcado por años de deterioro institucional, corrupción y ausencia de reglas claras", subrayó.

Frente a eso, prosiguió, consideró que las líneas estratégicas "están definidas" y que lo determinante es construir "garantías reales que sostengan esa transformación en el tiempo".

González Urrutia, quien reclama la Presidencia de Venezuela desde el exilio al asegurar que derrotó al mandatario Nicolás Maduro en las elecciones de 2024, respondió así a una publicación en la que se señala que Machado dijo en la conferencia que, con "una verdadera inversión", el país suramericano podría producir cinco millones de barriles de petróleo diarios, cuatro millones más de lo que produce ahora.

Machado ofreció a los inversores petroleros acabar con el "aislamiento de los recursos energéticos" de Venezuela y limitar la acción estatal, durante su intervención en el CERAWeek, el foro más importante de la industria.

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La opositora indicó entonces que sabe que invertir en Venezuela sigue siendo "muy arriesgado", pero que buscará generar "confianza" propiciando las condiciones para limitar la intervención del Estado.

CERAWeek, organizado por S&P Global, reúne cada año en Houston a ejecutivos de grandes compañías energéticas, funcionarios gubernamentales, inversores y expertos para debatir sobre mercados, geopolítica y transición energética.

Mientras Machado ofrece planes energéticos favorables para los inversionistas estadounidenses, el mandatario republicano, Donald Trump, mantiene su visto bueno a la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien dirige Venezuela desde enero, posterior a la captura de Maduro en Caracas, y ofreció este miércoles seguridad a las inversiones de Estados Unidos.