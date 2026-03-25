Honduras lanza plan humanitario de 75 millones de dólares para asistir a 825.000 personas

El Plan de Acción Humanitaria 2026 prioriza la atención en 33 municipios afectados por la violencia, el cambio climático y la migración, dijo el coordinador residente de Naciones Unidas en Honduras, Alejandro Álvarez, durante la presentación de la iniciativa.

"Es un plan que ha identificado para empezar las necesidades humanitarias remanentes y que todavía hay 1.400.000 personas en el país que necesitan ese apoyo humanitario", subrayó el diplomático, tras precisar que la meta específica de asistencia es de 825.000 ciudadanos.

Álvarez destacó que la iniciativa cuenta ya con más del 80 % de su financiación, gracias a una donación de Estados Unidos.

"Esta vez este plan humanitario ya cuenta con un buen financiamiento (...) por una donación global de Estados Unidos de 2.000 millones de dólares a 18 países prioritarios, entre los cuales se encuentra Honduras", explicó.

Esta inyección de recursos, según Álvarez, permitirá una "planificación bien detallada" para ofrecer ayuda en salud, alimentación, vivienda y protección en las zonas más vulnerables.

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"Somos conscientes de que la ayuda humanitaria no resuelve los problemas, sino que resuelve problemas inmediatos, pero la idea es que esto sea una oportunidad para que nosotros podamos construir institucionalidad en conjunto", enfatizó Álvarez, quien además resaltó que el plan se ejecutará de la mano de las municipalidades.

El plan busca reforzar la asistencia estatal en las zonas de Honduras con más "necesidades humanitarias remanentes" para cubrir las carencias previstas en 2026, según la Red Humanitaria de Honduras.

El titular de la Secretaría de Gestión de Riesgos de Honduras, Reinaldo Sánchez, dijo que el plan es el resultado de escuchar a comunidades cuyas realidades "muchas veces no se observan desde la comodidad de los escritorios".

Sánchez hizo un llamado a no reducir la crisis a cifras abstractas y a ver los rostros humanos detrás de la estadística, como las familias del Corredor Seco -una franja geográfica que cruza el sur del país de este a oeste y que se caracteriza por la escasez de lluvias, la pobreza y la malnutrición-, y los niños retornados con "cicatrices que no vemos, pero que los marcan para el resto de su vida".

"Ante esta realidad, la respuesta no puede ser fragmentada, no puede depender de un solo actor ni de una sola lógica y precisamente por eso este plan es muy relevante porque es en conjunto", enfatizó el funcionario.

La Red Humanitaria no pretende suplantar las funciones del Gobierno, sino trabajar de forma coordinada para cerrar brechas de desigualdad, afirmó Sánchez, quien precisó que la ejecución del plan descansará en una "arquitectura de coordinación" que evita la burocracia.

"Las comunidades son protagonistas de su propia resiliencia", recalcó Sánchez, al asegurar que el plan incluye mecanismos de rendición de cuentas.

Por su parte, la canciller de Honduras, Mireya Agüero, agradeció en un comunicado la colaboración internacional en la ejecución del Plan de Acción Humanitaria y pidió a los cooperantes fortalecer su respaldo para garantizar una "respuesta oportuna, eficaz y alineada con los principios humanitarios" que permita proteger a las poblaciones más vulnerables.