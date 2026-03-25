Hong Kong detiene a cuatro personas por vender libros "sediciosos"

Según el medio Hong Kong Free Press (HKFP), la actuación incluyó el registro del local y la incautación de varios títulos considerados sospechosos por los investigadores.

A los capturados, el librero Pong Yat-ming y tres trabajadoras del establecimiento independiente Book Punch, se les atribuye el cargo de "vender a sabiendas una publicación que tenga intención sediciosa".

Este delito, previsto en la Ordenanza de Salvaguarda de la Seguridad Nacional - conocida como Artículo 23 -, contempla hasta siete años de prisión, pudiendo elevarse a diez si se acredita colusión con fuerzas externas.

La normativa también permite la detención previa a cualquier acusación formal de hasta 16 días y prevé la restricción al acceso del sospechoso a asistencia letrada.

Entre las obras intervenidas figura 'El alborotador: cómo Jimmy Lai se convirtió en multimillonario, el mayor disidente de Hong Kong y el crítico más temido de China', escrita por Mark Clifford, antiguo directivo del grupo Next Digital, matriz de Apple Daily, de acuerdo con lo publicado por HKFP.

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El caso se conoce después de que el Ejecutivo anunciara la baja registral de Apple Daily Limited, Apple Daily Printing Limited y AD Internet Limited.

El Gobierno recordó que, en el proceso contra Lai, el magnate y dichas compañías fueron acusados de conspiración para colusión con un país extranjero o elementos externos y de conspiración para imprimir y difundir publicaciones sediciosas.

Un tribunal los declaró culpables el pasado 15 de diciembre y dictó sentencia el 9 de febrero, imponiendo a cada sociedad una multa millonaria y 20 años de cárcel para Lai.

Las autoridades subrayaron que, tras la disolución, esas compañías pasan a considerarse "organizaciones prohibidas".

Hong Kong castigará con hasta 14 años de cárcel y multas de un millón de dólares locales (127.780 dólares estadounidenses) a quienes ejerzan funciones o presten apoyo a este tipo de organizaciones, según la nueva Ordenanza de Salvaguarda de la Seguridad Nacional.

El Artículo 23, promulgado el 23 de marzo de 2024 tras décadas de bloqueo político y aprobado por unanimidad en una Cámara sin oposición, tipifica delitos como traición, insurrección, sabotaje, injerencia externa, sedición o sustracción de secretos de Estado con penas de hasta cadena perpetua.

Organizaciones defensoras de derechos humanos, Gobiernos occidentales y la ONU lo han criticado por su amplitud, mientras las autoridades lo presentan como deber constitucional para "cerrar lagunas" tras las multitudinarias protestas de 2019.