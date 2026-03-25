Iberoamérica reafirma su apuesta frente al cambio climático y por el desarrollo sostenible

La decimotercera Conferencia Iberoamericana de ministros de Medio Ambiente y Clima, reunida en Málaga (sur de España), dio luz verde al documento de medidas que marcará la respuesta de estos países a la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.

En una declaración ministerial, reafirmaron su compromiso con la conservación, la restauración y el uso sostenible de la biodiversidad, además de la protección del medioambiente, la gestión sostenible de los recursos naturales y la promoción del desarrollo sostenible, con la mirada puesta también en la erradicación de la pobreza.

Además, apostaron por luchar contra el cambio climático, la prevención y reducción de la contaminación, el fortalecimiento del "multilateralismo ambiental" y el respeto a los derechos humanos e internacional, incluyendo la Carta de las Naciones Unidas.

Los documentos fueron adoptados por consenso de todos los países asistentes, aunque Argentina hizo constar sus "disociaciones" respecto a puntos transversales como la igualdad de género, los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades locales, y la Agenda 2030 con sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La ministra española para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, resaltó que es "un logro enorme" la adopción de una agenda ambiental iberoamericana, que es resultado de "meses de intenso diálogo y participación", con dieciséis estrategias concretas a las que se hará un seguimiento para llegar a 2030 con ellas cumplidas.

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Ese mismo consenso, según la ministra, se da en la declaración, "que aborda los grandes desafíos", como son el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación, la desertificación, la gestión del agua, la resiliencia ante la sequía o la gestión forestal sostenible.

Aagesen puso en valor el multilateralismo, que consideró que funciona especialmente cuando se habla de la agenda medioambiental.

Los dos documentos, la agenda y la declaración, serán elevados a la próxima Cumbre de Jefes y Jefas de Estado prevista para noviembre en Madrid.

Los países iberoamericanos se comprometieron a incrementar sus esfuerzos para luchar contra el cambio climático, con medidas a nivel nacional que reflejen "progresión y la máxima ambición", en línea con el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados.

Asimismo, reforzarán su trabajo para promover una gestión sostenible de las tierras, para luchar contra la desertificación y la degradación de las tierras, y para aumentar la resiliencia a las sequías.

También trabajarán por una gestión integral de los recursos hídricos, por la conservación y regeneración de los ecosistemas y por la conservación de mares, costas y océanos.

La declaración incluye la importancia de los sistemas de alertas tempranas para mejorar la coordinación y la integración de los mismos ante el riesgo de desastres; y la promoción de la inteligencia artificial en lo que permita proteger y restaurar el medio ambiente.

En materia de igualdad de género, apuesta por mejorar la participación de las mujeres y las niñas, los jóvenes, las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, las comunidades locales y las personas afrodescendientes en la conservación, restauración y el uso sostenible del medio ambiente.

En esta conferencia, a nivel de ministros estuvieron representados en esta cita España, Portugal, Guatemala, Panamá, Uruguay, Andorra y México -este último de forma telemática- y con otros cargos institucionales Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Perú, la República Dominicana, Venezuela y Chile.

Respecto a la Agenda Medioambiental Iberoamericana (AMI), que nace por mandato de la Cumbre Iberoamericana celebrada en Santo Domingo en 2023, es fruto del trabajo conjunto durante 14 meses, y aspira a consolidar un espacio compartido de cooperación técnica y diálogo político que posicione a Iberoamérica como una región comprometida con el desarrollo sostenible.

Con una vigencia inicial de cuatro años, consta de cuatro ejes temáticos: cambio climático; biodiversidad y ecosistemas; recursos hídricos y océanos, y contaminación y residuos sólidos; y abarca 16 acciones, una de ellas horizontal, dirigida a promover la sinergia entre las redes medioambientales iberoamericanas.