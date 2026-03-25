IICA destaca apoyo de Corea del Sur para promover innovación agrícola en América Latina

En el marco de la más reciente asamblea general de la Korea–Latin America Food & Agriculture Cooperation Initiative (KoLFACI), organizada por el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA) con el apoyo IICA, el ente resaltó los avances de proyectos colaborativos en marcha y la propuesta de temas clave como la selección de nuevos proyectos de desarrollo.

"Cuando la cooperación en ciencia y tecnología se une con profesionales comprometidos de diferentes países, los principales beneficiarios son los productores rurales y los sistemas agroalimentarios de la región", afirmó el especialista en Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos (SAIA) del IICA, José Arrúa.

Según las autoridades, la asamblea de KoLFACI en Paraguay, en la cual participaron representantes de 15 países miembros, instituciones de investigación agrícola y organismos internacionales, reafirma el compromiso del país con la investigación, la cooperación internacional y la integración regional como herramientas para impulsar una agricultura más productiva, resiliente y sostenible, en beneficio de los productores y del desarrollo del sector en la región.

Como parte del evento, los participantes realizaron una visita a la Cooperativa Manduvirá, en la ciudad de Arroyos y Esteros, reconocida por la producción y procesamiento orgánico de azúcar y derivados de la caña y durante su recorrido destacaron el trabajo de investigación para promover la innovación en el sector.

Posteriormente, los expertos visitaron el Centro de Investigación Hernando Bertoni del IPTA, ubicado en la ciudad de Caacupé, donde se presentaron los avances del proyecto 'Fertilizantes orgánicos – Tercera Fase', enfocado en mejorar la fertilidad del suelo mediante tecnologías de transformación de estiércol en abono orgánico.

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Entre las actividades, la Administración de Desarrollo Rural de Corea del Sur entregó un reconocimiento al IICA en agradecimiento por el apoyo brindado a la organización y desarrollo de la asamblea.