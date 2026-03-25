India ordena a millones de hogares cambiar al gas por tubería ante la crisis de bombonas

"Existen y se prevé que continúen las limitaciones en el suministro debido al bloqueo continuado del estrecho de Ormuz (...) El aumento del suministro de gas natural por tubería permitirá liberar gas licuado y reducir la dependencia de un solo combustible", recoge la orden del Ministerio de Petróleo.

La directiva establece que los usuarios que no realicen la transición al gas natural canalizado (PNG) podrían perder el acceso al GLP, del que el país importa cerca del 60 %, en su mayoría (más del 90 %) a través del paso estratégico entre Irán y la península arábiga.

El Gobierno indio reconoció este miércoles en una rueda de prensa que el suministro de GLP "sigue afectado por la situación geopolítica", aunque subrayó que se mantiene como máxima prioridad junto al gas por tubería y otros sectores esenciales.

Según el Ministerio de Petróleo, "todos los puntos de venta operan con normalidad en todo el país" y existen reservas suficientes de gasolina y diésel. El Gobierno confirmó que se han registrado compras de pánico en algunas zonas debido a rumores, alzando la demanda en los últimos días, e instó a la población a mantener la calma.

"La infraestructura de gas natural (PNG y GNC) recibe importantes reformas para facilitar la actividad empresarial. Esto es una crisis convertida en oportunidad", dijo en X el secretario del Ministerio de Petróleo, Neeraj Mittal.

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La crisis ha obligado al Gobierno a intensificar las redadas contra el acaparamiento, con miles de inspecciones del mercado sumergido de cilindros de gas en todo el país, mientras en Bombay hasta un 20 % de los restaurantes advierten de un cierre inminente por la falta de recursos.