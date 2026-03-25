Irán advierte que los ultimátums de EE.UU. son respondidos como "actos de guerra"

El comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria iraní, el general Sayed Majid Moosavi, explicó en un mensaje en X que los ataques aéreos de las últimas horas contra las ciudades israelíes de Dimona y Haifa constituyen una respuesta a los plazos fijados por Estados Unidos.

Irán ha rechazado este miércoles, según sus medios estatales, una propuesta de 15 puntos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra por considerarla "excesiva" y ha establecido sus propias condiciones.

El Gobierno iraní considera además la propuesta de negociaciones como "engañosa", e hizo referencia a que, en junio de 2025, Estados Unidos e Israel atacaron Irán cuando se mantenían conversaciones en curso, y esa misma situación se ha vuelto a reproducir ahora, tras los ataques que comenzaron el pasado 28 de febrero.

Según The New York Times, el plan de EE.UU. se centra en temas relacionados con el programa nuclear y de misiles balísticos iraníes, así como con la seguridad de las rutas energéticas, en especial el estrecho de Ormuz.

Por su parte, Irán ha presentado sus propias condiciones para un final de la guerra, que ya se acerca al mes de duración.

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Entre ellas figuran el cese total de las "agresiones y asesinatos" por parte de EE.UU. e Israel en Irán y sus aliados, la compensación por los daños causados por los ataques, así como el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz como un "derecho natural y legal" del país.

El estrecho de Ormuz es una ruta comercial clave por la que transita alrededor del 20 % del crudo que se exporta a nivel global y Teherán lo mantiene parcialmente bloqueado desde el comienzo de la guerra.

Trump anunció el lunes que aplazará durante cinco días los ataques contra centrales eléctricas iraníes con los que había amenazado, condicionando la medida a que Irán desbloquee el estrecho de Ormuz, y tras asegurar que ha mantenido conversaciones "productivas" con Teherán, quien ha negado oficialmente que haya negociaciones.