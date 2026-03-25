Irán asegura que vigila el despliegue de soldados de EE.UU. en la región

"Estamos siguiendo de cerca todos los movimientos estadounidenses en la región, especialmente el despliegue de sus tropas", avisó Qalibaf en un mensaje en su cuenta de X.

El responsable iraní advirtió de que "los generales han destruido, los soldados no pueden arreglarlo; en cambio, solo serán víctimas de las ilusiones de (Benjamín) Netanyahu", en referencia al primer ministro israelí.

"No pongan a prueba nuestra determinación de defender nuestra patria", se lee en su mensaje.

Según medios estadounidenses, el Pentágono ordenó este martes el despliegue de al menos 2.000 paracaidistas del Ejército de EE.UU. en Oriente Medio para ofrecer "nuevas posibilidades de acción" a Trump, de acuerdo con The Washington Post.

The New York Times dijo que la medida podría llegar a ser utilizada para tomar la isla de Kharg, principal centro de exportación de petróleo de Irán.

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La guerra en Oriente Medio entra en su cuarta semana tras la escalada iniciada el 28 de febrero con ataques coordinados de EE. UU. e Israel sobre suelo iraní.

En respuesta, Irán ha lanzado oleadas de misiles y drones contra Israel y objetivos estratégicos en el Golfo, además de mantener bloqueado el estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del suministro mundial de crudo.