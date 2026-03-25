Irán pone condiciones a Trump y Hizbulá denuncia planes de un "Gran Israel": Día 26

Mientras tanto, en Líbano, el otro gran campo de batalla, el grupo chií Hizbulá advirte de un proyecto expansionista de Israel que busca ocupar su territorio para conformar un "Gran Israel".

Estos son los principales eventos del vigésimosexto día de guerra:

Una fuente oficial dijo a la cadena estatal iraní 'Press TV' que la propuesta de Washington es "excesiva y alejada de la realidad del fracaso de Estados Unidos en el campo de batalla". Según 'The New York Times', la propuesta estadounidense incluía limitaciones al programa nuclear y de misiles, así como garantías de seguridad en el estrecho de Ormuz.

Irán ha establecido sus propias condiciones:

- Cese total de "agresiones y asesinatos" por parte de EEUU e Israel.

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- Un mecanismo que garantice que no se inicie una nueva guerra.

- Reparación de daños por los ataques sufridos.

- Reconocimiento de la soberanía legal de Irán sobre el estrecho de Ormuz.

La Guardia Revolucionaria iraní advirtió este miércoles de que todo plazo o ultimátum dirigidos a Irán por Estados Unidos "forman parte de un acto de guerra" y será respondido.

En el plano internacional, las declaraciones son contradictorias pues:

- El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su esperanza de alcanzar un acuerdo pese al rechazo inicial de Teherán, y señaló que hay varias iniciativas diplomáticas "en marcha".

- Desde Rusia, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que Irán no les ha informado sobre el plan de 15 puntos y calificó la situación actual como una amalgama de "declaraciones contradictorias" y falsedades.

- Desde la OIEA, Rafael Grossi adelantó posibles conversaciones de "carácter amplio" este fin de semana en Islamabad. Según Grossi, EE. UU. podría exigir "enriquecimiento cero", mientras que Irán busca preservar su autonomía nuclear, valorándose una "suspensión temporal".

- Y el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, informó en una llamada al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salman, de "las iniciativas diplomáticas emprendidas por Pakistán en favor de la paz y la estabilidad regionales".

En Tel Aviv no se ven banderas blancas. De hecho, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que la guerra en Irán continúa "en pleno apogeo, a pesar de las informaciones publicadas en la prensa", y también en el Líbano: "La cuestión de la disolución de Hizbulá está frente a nuestros ojos", añadió.

Mientras los ataques en Líbano continúan con intensidad, el líder de Hizbulá, Naim Qassem, denuncia que las intenciones de Israel van más allá de la guerra contra Irán, pues quiere crear un "Gran Israel" que incluya el territorio libanés.

"Ya no es un secreto que existe un peligroso proyecto israelí-estadounidense, el Gran Israel, que se basa en la ocupación y expansión desde el (río) Éufrates hasta el Nilo, incluyendo el Líbano", dijo Qassem.

- El Ejército israelí confirmó haber bombardeado durante esta madrugada gasolineras ubicadas en puntos del país con presencia de Hizbulá; un "centro de mando" de la milicia chií en el Dahiye, los barrios al sur de Beirut, y otras infraestructuras en el sur del Líbano.

- El número de muertos en Líbano ha subido a 1.094, entre ellos 121 niños, mientras que el de heridos supera ya los 3.000.

- De Irán: La Guardia Revolucionaria asegura haber alcanzado "con éxito" más de setenta puntos en Israel, entre ellos Haifa y Al Jadriya (norte de Israel) y Dimona (sur). Ademas, Irán ha vuelto a lanzar misiles contra el portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln en el Mar Arábigo.

- De Israel: El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, dijo que han arrojado más de 15.000 municiones -bombas, proyectiles- sobre Irán, lo que dijo equivale a "cuatro veces más" que en la guerra de doce días de junio de 2025. Además, el Ejército aseguró haber bombardeado dos instalaciones de producción de misiles de crucero navales de largo alcance en Teherán.

El Gobierno iraquí ha convocado al encargado de negocios de Estados Unidos en Irak y presentará una queja formal ante el Consejo de Seguridad de la ONU para protestar por los ataques aéreos atribuidos a la aviación estadounidense, que han dejado al menos 22 muertos en las últimas 24 horas.

El Departamento de Guerra de Estados Unidos anuncia un acuerdo con la empresa Lockheed Martin para acelerar la producción del misil de ataque de precisión (PrSM), y así adaptar los ritmos industriales a tiempos de guerra para que los combatientes estadounidenses "superen a cualquier adversario potencial".

- La corporación atómica rusa, Rosatom, evacuó este miércoles a 163 operarios de la central nuclear iraní de Bushehr, que fue atacada el martes por segunda vez en una semana. En total, cerca de 300 especialistas continúan trabajando en Irán, aunque sólo "unas decenas se encuentran en la misma planta".

- Israel no está solamente atacando a Irán, Palestina o el Líbano, sino que está "arrastrando al mundo entero hacia el caos", según el embajador iraní ante la ONU en Ginebra, Ali Bahreini, quien también señaló que los Estados Unidos están siendo usados por el Gobierno israelí para sus fines políticos.

- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) está dispuesta a liberar más reservas estratégicas de petróleo, "si es necesario".