Irlanda perderá vuelos de EEUU si mantiene límite de pasajeros en Dublín, dice Aer Lingus

La patronal estadounidense del sector, Airlines for America (A4A), también coincidió con ese análisis durante una vista celebrada hoy por el comité de Transporte de las dos cámaras del Parlamento irlandés.

La consejera delegada de Aer Lingus, Lynne Embleton, subrayó ante los legisladores que forzar al aeropuerto de Dublín a respetar el límite de 32 millones de pasajeros sería "catastrófico" para la economía.

El Ejecutivo irlandés, de coalición entre centristas y democristianos, se ha comprometido a legislar para eliminar este verano ese tope impuesto en 2007, tras la construcción de la segunda terminal, en respuesta a las preocupaciones por su impacto sobre las infraestructuras y los residentes de la zona.

Esa restricción fue suspendida recientemente ante las demandas presentadas por varias aerolíneas en el Tribunal Superior irlandés, que ha remitido el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que fije directrices, un proceso que puede tardar meses.

En consecuencia, el aeropuerto de Dublín superó el pasado año en 4,6 millones el citado límite, recordó Embleton, que precisó que la pérdida de cada millón de pasajeros supone una reducción de 320 millones de euros en impuestos y de hasta 37.000 empleos.

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Por su parte, el consejero delegado de A4A, Chris Sununu, consideró "muy probable" que Irlanda pierda vuelos procedentes de EE.UU. si no hay avances sobre un asunto que la patronal, dijo, ha tratado con la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

Recordó que A4A presentó el pasado enero una denuncia ante el Departamento de Transporte en la que sostenía que Irlanda está incumpliendo el acuerdo "cielos abiertos" entre EE.UU. y la Unión Europea (UE), que permite a las aerolíneas operar en cada jurisdicción.

Como Aer Lingus, integrada en IAG junto a British Airways e Iberia, la aerolínea irlandesa Ryanair instó hoy al citado comité de Transportes a impulsar una legislación que ponga fin al límite de usuarios.

Según la compañía área de bajo coste, el aeropuerto de Dublín podría alcanzar los 45 millones de pasajeros en 2035, lo que contribuiría a crear 10.500 empleos en las instalaciones y 10.000 más en el sector turístico del país.