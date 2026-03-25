Kazajistán prohíbe la importación de grano ruso en plena epidemia de ganado en Siberia

"Esta medida tiene como objetivo garantizar la seguridad veterinaria ante el reciente empeoramiento de la situación epizoótica, de conformidad con la decisión del Comité de Control y Supervisión Veterinaria del Ministerio de Agricultura de Kazajistán", comunicó a través de Telegram Yevgueni Karabánov, jefe del comité de análisis de la UCK.

La fuente remite a un documento publicado por el Ministerio de Agricultura kazajo la pasada semana en el que prohíbe la importación de cereales y piensos rusos.

"Los siguientes productos están sujetos a restricciones: trigo, centeno, cebada, avena, maíz, soja (excepto la semilla), residuos de la producción de almidón, pulpa de remolacha y harinas, otros materiales vegetales y sus mezclas utilizados en la producción de piensos y piensos terminados", expuso.

Anteriormente, Kazajistán ya impuso restricciones a la importación de ganado y sus productos derivados.

El martes el jefe de la el jefe del Servicio Federal de Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria de Rusia (Rosseljoznadzor), Serguéi Dankvert, anunció que todos los brotes de pasteurelosis y las zonas de riesgo para su propagación en la región siberiana de Novosibirsk habían sido eliminados, por lo que daba por finalizada la confiscación y el sacrificio de animales

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Sin embargo, hoy mismo el diario opositor Novaya Gazeta afirmó que, en realidad, se trata de una epidemia de fiebre aftosa, citando a un empresario del sector primario de la región.

Los expertos también denuncian que no es necesario el sacrificio de animales ante brotes de pasteurelosis, enfermedad que no es peligrosa y es tratable.

Mientras tanto, miles de cabezas de ganado fueron sacrificadas ante las protestas de los ganadores locales, que trataron de bloquear los convoyes de las fuerzas de seguridad rusas, lo que llevó incluso a detenciones.

Paralelamente, medios rusos alertaron de que en Rusia no existen fármacos que permitan un sacrificio digno de los animales, a los cuales por lo general se les inyectan relajantes musculares que provocan parálisis.

Algunos ganaderos se quejaron que sus animales fueron quemados vivos, ya que chillaban al ser sacrificados.