La actividad de aeropuertos franceses en 2025 fue aún un 1,8 % inferior al nivel precovid

"La situación francesa es una anomalía en Europa", destacó este miércoles Thomas Juin, el presidente de la Unión de los Aeropuertos Franceses (UAF), en la presentación a la prensa de las cifras del pasado año.

Juin señaló que Francia se ha quedado a la cola de países comparables como Italia, que tuvo en 2025 un tráfico aéreo un 18,7 % superior al de 2019; España, con un 17 %; o Portugal, con un 22,6 %.

Se refirió particularmente a la comparación con España, que es "una potencia turística similar a Francia", y lamentó que esas evoluciones tan dispares no generen una reacción de los poderes públicos franceses para evitar este "descuelgue".

Para él, las razones que están detrás son básicamente dos, la primera "el repliegue" de la compañía de bandera Air France en las conexiones interiores en Francia, que ha implicado caídas muy importantes en algunos aeropuertos como el de Lyon, y supone "un deterioro de las conexiones" de las regiones del país.

La segunda es que en 2025 se triplicó la llamada Tasa de Solidaridad sobre los Billetes de Avión (TSBA), que se aplica en Francia pero no en otros países vecinos, y que ha llevado a que las compañías de bajo coste, que son las únicas que generan incremento del tráfico, estén privilegiando la creación de bases en el extranjero.

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En total, el pasado año pasaron por los aeropuertos franceses 210.486.219 pasajeros, lo que significa 4,7 millones más que en 2024, pero un 1,8 % menos que en 2019, mientras que en el conjunto de la Unión Europea el incremento fue del 6,6 % respecto al último ejercicio precovid.

Los vuelos internacionales anotaron un incremento del 3,5 % en el tráfico en 2025 respecto al año anterior y del 7,3 % respecto a 2019 en los aeropuertos franceses, mientras que los nacionales (si se excluyen las conexiones con los destinos de la Francia de ultramar) bajaron un 2,5 % y un 26,6 %, respectivamente.

Por aeropuertos, el de París-Charles de Gaulle mejoró un 2,5 % respecto a 2024, con 72.029.407 pasajeros, pero siguió un 5,4 % por debajo de 2019.

El otro aeropuerto parisino, el de Orly, subió un 5,5 % en 2025, hasta 34.928.909 viajeros, un 9,7 % por encima del nivel de 2019.

También se situaron por encima del nivel precovid las dos plataformas siguientes, Niza (15.229.664, +5,1 %), Marsella (11.322.405, +11,5 %), así como Basilea-Mulhouse (9.629.416, +5,9 %) y sobre todo Beauvais (6.677.608, +67,6 %), que acoge únicamente compañías de bajo coste.

Sin embargo, continuaron arrastrando retrocesos significativos desde 2019 aeropuertos importantes que han perdido sobre todo vuelos interiores: Lyon (10.709.883 viajeros, -8,8 %), Toulouse (7.621.409, -20,8 %), Burdeos (5.873.548, -23,8 %) o Lille (1.705.709, -12,7 %).

El tráfico de las compañías de bajo costo en Francia representó el pasado año un 44,7 % del total, es decir, 10 puntos porcentuales más que en 2019, y con 88 millones de pasajeros superó en un 25,1 % el volumen de 2019.

Por lo que respecta a los aeropuertos de la Francia de ultramar, su actividad en conjunto mejoró un 2,2 % en 2025, pero fue un 3 % inferior al de 2019.