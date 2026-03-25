La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 1 %

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con un avance del 1,45 %, hasta los 116.594.443,39 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de IRSA (+6,8 %), BBVA Argentina (+4,4 %) e YPF (+4 %).

Por el contrario, cerraron en terreno negativo los papeles de Edenor (-3 %), Loma Negra (-2 %) y Aluar (-0,9 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares registraron subidas de hasta el 1,3 %, en tanto el índice de riesgo de Argentina bajó a los 595 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense bajó 10 pesos, a 1.400 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista se ubicó en los 1.376 pesos por unidad.

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En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' bajó 5 pesos, a 1.420 pesos para la venta.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó 0,8 %, a 1.459,14 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) retrocedió 0,8 %, a 1.404,55 pesos por unidad.