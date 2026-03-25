La Bolsa de São Paulo sube un 1,60 % por la expectativa del fin de la guerra en Irán

El Ibovespa, índice de referencia del principal mercado bursátil de América Latina cerró la sesión en los 185.424 puntos, con lo que encadenó su tercera alza consecutiva.

Los operadores se mostraron optimistas luego de la divulgación de la propuesta de 15 puntos enviada por el Gobierno de Donald Trump para ayudar a poner fin al conflicto, la cual fue entregada a Irán a través de Pakistán.

Aunque Irán se ha opuesto a los términos del alto el fuego estipulados por Washington y ha presentado sus condiciones para finalizar la guerra, el paso dado por EE. UU. fue visto con buenos ojos en los mercados del mundo incluido el de São Paulo.

La noticia también impactó los precios internacionales del crudo con lo que las acciones de las petrolera estatal Petrobras perdieron fuerza en la jornada, aunque sus papeles preferenciales (+0,42 %) se mantuvieron entre los más negociados del día.

Las mayores ganancias este miércoles fueron para los títulos ordinarios de la administradora de planes de salud Qualicorp, que se apreciaron un 10,47 %, junto con los iguales de la cadena de supermercados Pão de Açúcar (+8,07 %).

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Ya las acciones ordinarias de la mayor empresa de calzado de Brasil AZZAS 2154 y las de la compañía reaseguradora IRB Brasil registraron las pérdidas más fuertes este miércoles, con una depreciación del 2,31 % y del 1,26 % respectivamente.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,65 % frente al dólar, que terminó la jornada cotizado a 5,291 reales para la compra y 5,220 reales para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

El volumen negociado en el parqué paulista fue de 27.326 millones de reales (5.255 millones de dólares o 4.554 millones de euros) en más de 4,0 millones de operaciones financieras.