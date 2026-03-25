La cancillería informa que 13 mexicanos fallecieron bajo custodia del ICE en el último año

“Es absolutamente inaceptable para el Gobierno de México, porque hablamos de 13 personas que trágicamente han perdido la vida en operativos migratorios o bajo custodia de ICE”, señaló el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, durante la conferencia de prensa presidencial.

El funcionario precisó que de las muertes cuatro se registraron en California, tres en Georgia, dos en Arizona, una en Texas, una en Florida, una en Missouri y una más en otra entidad no detallada.

Las víctimas tenían entre 19 y 69 años y, de acuerdo con los reportes, seis fallecimientos ocurrieron por complicaciones médicas, cuatro por suicidio, dos durante operativos realizados por ICE y un caso en un tiroteo en Dallas.

Velasco detalló que la Cancillería ofreció apoyo para la repatriación de restos en los 13 casos y, en materia legal, apuntó que México ya acompaña a las familias.

“Se han presentado ya dos demandas por parte de las familias de estas personas, hay cuatro casos más en los cuales se está integrando el expediente jurídico, hay tres casos más que están en análisis jurídico preliminar (…) y tres casos más en los cuales estamos esperando la decisión de la familia”, explicó Velasco.

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De los nueve casos con acciones legales en curso, cinco están recibiendo representación legal por parte de programas de la Secretaría de Relaciones Exteriores y hay cuatro más que optaron por abogados privados.

El subsecretario informó que México mostró su inconformidad ante Washington a través de 14 comunicaciones diplomáticas “manifestando que esto nos parece inaceptable, manifestando nuestra enorme preocupación y rechazo a que esto ocurra de esta manera”.

También, agregó que el Departamento de Estado respondió 12 de ellas y que en todos los casos se abrieron investigaciones por parte de la Oficina de Responsabilidad Profesional del ICE.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, informó que desde el 20 de enero de 2025 hasta hoy, ICE detuvo a 177.192 connacionales.

“En este momento la cifra es de 13.722 personas detenidas”, dijo el funcionario.

El canciller destacó la presencia consular mexicana en los centros de detención, pues aseguró que se realizaron 12.866 visitas a centros de detención, “esto es un promedio de 30 visitas por día”.