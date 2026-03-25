La Justicia española condena a una empresa que publicita la gestación subrogada en Ucrania

La justicia condenó a esta compañía a cesar la campaña publicitaria y le ha prohibido reiterarla en el futuro, tal y como pidió la Fiscalía, que interpuso la demanda.

Tras analizar el caso y las peticiones del Ministerio Fiscal, el juzgado declara "ilícita y desleal" la publicidad de Go4Baby "ofreciendo servicios de asistencia a la gestación subrogada" en su página web, redes sociales y en anuncios publicitarios y condena a la demandada a cesar la campaña, prohibiendo la retiración en el futuro.

Además, Go4Baby, con filial en España, es condenada a publicar la sentencia en su página web, redes sociales y, a su cargo, en los medios de comunicación que hayan reproducido esta publicidad ilícita y deberá también abonar las costas.

Durante el procedimiento, Go4Baby fue declarada en rebeldía puesto que no presentó escrito de contestación a la demanda interpuesta en su contra, según se detalla en la sentencia a la que ha tenido acceso EFE.

A pesar de que esta sentencia fue dictada el pasado 19 de marzo, actualmente la web de Go4Baby sigue ofertando la práctica de la gestación subrogada en Ucrania, tanto en inglés como en castellano, en una página en la que entre otras cosas destaca que las mujeres gestantes no tienen derechos legales sobre los niños.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La promoción comercial de la gestación subrogada fue prohibida por ley en España a raíz de la reforma de la ley del aborto de 2023 y desde entonces la Fiscalía ha demandado a varias empresas que publicitan esta práctica también vetada en España, donde la legislación la define como violencia reproductiva contra las mujeres y considera estos contratos nulos de pleno derecho.

Go4Baby es una de las trece empresas respecto a las que la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió medidas a la Secretaría de Igualdad para impedir el acceso desde España, ya que la mayoría están radicadas en países no pertenecientes a la Unión Europea como Georgia, Ucrania, México, Colombia, Canadá o Estados Unidos.

Además de que la legislación prohíbe la práctica de la gestación subrogada, la Justicia española también se ha pronunciado al respecto y el Tribunal Supremo señaló que pagar por que una mujer geste y dé a luz en el extranjero a un bebé para una familia española es "un atentado a la dignidad humana".