La ONU lanza una iniciativa global para frenar la captura ilegal de especies migratorias

La llamada Iniciativa Global sobre la Captura de Especies Migratorias (GTI, por sus siglas en inglés) fue presentada por la secretaría de esta organización de la ONU en el marco de su decimoquinta Conferencia de las Partes (COP15), que se realiza desde el lunes y hasta el domingo en la ciudad brasileña de Campo Grande.

La iniciativa, según el organismo, busca reforzar la cooperación internacional y ayudar a los países a combatir la explotación excesiva de fauna, especialmente aquella vinculada al consumo interno, los mercados locales y prácticas culturales.

De acuerdo con el comunicado oficial, la captura ilegal o insostenible, que incluye la caza, pesca o captura de animales en niveles que superan lo que las poblaciones pueden soportar, afecta gravemente a la biodiversidad y pone en riesgo la supervivencia de numerosas especies migratorias protegidas por el tratado internacional.

Un informe publicado en 2024 sobre el estado de las especies migratorias señaló que este problema amenaza a cerca del 70 % de las más de 1.200 especies incluidas en la convención, lo que obligó a los países a impulsar nuevas medidas para reforzar la vigilancia, mejorar la recopilación de datos y promover prácticas sostenibles.

La iniciativa, desarrollada tras un mandato adoptado en la COP14, prevé esfuerzos de gobiernos, organismos internacionales, organizaciones conservacionistas y comunidades indígenas para mejorar el monitoreo, fortalecer los marcos legales, fomentar la participación comunitaria y aumentar la concienciación pública.

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El proyecto también busca complementar acuerdos internacionales existentes, como los destinados a combatir el tráfico de fauna, poniendo el foco en las causas internas de la explotación, que, según los expertos, representan una presión mayor que el comercio ilegal internacional.

La iniciativa cuenta con el apoyo de varios países, entre ellos Reino Unido, Francia y Uzbekistán, además de organizaciones como WWF, Wildlife Conservation Society, BirdLife International y TRAFFIC, que participarán en el desarrollo de acciones para reducir la demanda y mejorar la aplicación de las leyes.

La COP15, que reúne esta semana a más de 2.000 delegados del mundo, tiene entre sus prioridades ampliar la lista de especies protegidas y adoptar nuevas medidas frente a amenazas como el cambio climático, la pérdida de hábitat y la caza ilegal, factores que han provocado el deterioro de numerosas poblaciones animales en las últimas décadas.

El principal objetivo de la COP15 es ampliar la lista de animales protegidos, para incluir a especies que viven en una situación alarmante debido al impacto del cambio climático y de la caza ilegal.

Los miembros de la Convención evalúan específicamente garantizarle protección a 42 nuevas especies, entre las que figuran el búho nival, la hiena rayada y algunos tipos de tiburón martillo.

Según el último informe de la ONU sobre el tema, el porcentaje de animales de la lista de la Convención que vive bajo amenaza subió hasta el 24 %, dos puntos más que hace dos años, y un 49 % registra poblaciones decrecientes, frente al 44 % anterior.