La península ibérica concentra hasta el 65 % de la superficie quemada en Europa desde 2014

Según un informe presentado este miércoles por el Grupo Avincis, uno de los principales operadores mundiales de servicios aéreos de emergencia, Europa no está preparada para hacer frente al aumento de incendios forestales, por lo que debe actuar con urgencia para ampliar sus capacidades de extinción aérea, de acuerdo con las advertencias de profesionales del sector.

La superficie media anual quemada en el continente ha aumentado un 135 % en los últimos cinco años (de 280.000 hectáreas en 2014-2019 a 660.000 en 2020-2025).

El sur de Europa es la región más afectada, y los países mediterráneos concentraron el 81 % de la superficie total quemada en el continente en 2025.

En particular, destaca el estudio, titulado "En llamas: los desafíos de combatir los incendios forestales desde el aire en una Europa más cálida", España registró el pasado año alrededor de 390.000 hectáreas calcinadas, una cifra que quintuplica la media del periodo 2015-2019 y duplica la de 2020-2024.

Mientras que Portugal registró una superficie quemada cercana al triple de su media reciente (277.000 hectáreas), e Italia y Grecia se enfrentan a temporadas intensas, con la prolongación de los periodos de alto riesgo y eventos de gran intensidad.

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A su vez, Rumanía ha emergido como un nuevo foco de riesgo, con un aumento significativo de la superficie quemada en los últimos tres años a medida que las condiciones de sequía se extienden hacia el este.

Asimismo, el riesgo de incendios se ha expandido también al norte de Europa, donde en 2025, Dinamarca registró 255 hectáreas quemadas, un incremento del 251 % respecto a su media histórica, y Suecia 1.100 hectáreas quemadas, un aumento del 120 % respecto a su media reciente.

"Las temporadas de incendios son cada vez más largas, la disponibilidad global de aeronaves se está reduciendo y el modelo tradicional de desplazar aviones por todo el mundo ya no es fiable", declaró en un comunicado el presidente del Grupo Avincis, John Boag, en un comunicado.

Por ello, para paliar la situación, advierte que "si Europa quiere estar preparada, debe invertir en aeronaves nuevas, eliminar barreras regulatorias y desarrollar una capacidad de extinción aérea operativa durante todo el año, antes de que la situación empeore aún más".

Entre las problemáticas actuales que enfrenta Europa, el informe destaca la escasez de pilotos especializados en la extinción de incendios, la insuficiente preparación estructural para afrontar la magnitud de los incendios previstos en los últimos años y la falta de coordinación entre países.

También señala un déficit de aeronaves, la demanda de medios aéreos para la extinción crece más rápido que la capacidad de respuesta europea, especialmente durante el verano, lo que evidencia una dependencia excesiva de una flota envejecida.