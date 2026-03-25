La socialdemócrata Frederiksen buscará formar un gobierno de centroizquierda en Dinamarca

El monarca se reunió este miércoles por separado con los líderes de los doce partidos que obtuvieron representación parlamentaria para que le comunicaran a quién elegían para ejercer de "explorador real" (la persona que dirige las negociaciones) y qué gobierno aceptarían.

Según informó la Casa Real en un comunicado, de acuerdo con los deseos expresados por la mayoría de partidos, Frederiksen buscará consensuar un ejecutivo que incluya al Partido Socialista Popular y al Partido Social Liberal, dos de las fuerzas del bloque de izquierda, y que sea aceptado por el Parlamento.

Ese bloque obtuvo 84 escaños, mientras que el de la derecha logró 77 y 14 de la formación de centro Los Moderados.

Los cuatro escaños de los territorios autónomos de Groenlandia y las Islas Feroe se dividieron a partes iguales entre formaciones que apoyan a cada bloque.

La fragmentación del espacio político en Dinamarca, la falta de mayorías claras y los enfrentamientos entre varios partidos quedaron de manifiesto de nuevo este miércoles en el tradicional debate de los líderes políticos en el Club de Prensa de Copenhague, lo que augura unas negociaciones largas y difíciles.

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"Pienso que lo más realista sería una mayoría de este lado (izquierda) y no del otro (derecha)", dijo durante el debate Frederiksen, quien poco antes había presentado la dimisión del Ejecutivo que dirigía desde 2022 con el Partido Liberal y Los Moderados.

Esa fórmula inédita en la política danesa -impulsada por Frederiksen en su día aludiendo a la difícil situación geopolítica- retrocedió diez puntos porcentuales y quedó a 20 escaños de la mayoría.

El Partido Socialdemócrata fue el más votado, con el 21,9 %, si bien cosechó el peor resultado en un siglo, por delante del Partido Socialista Popular, con el 11,5 %, y el Partido Liberal, con el 10,2 %, las peores cifras en su historia, aunque se mantuvo como la fuerza más votada en el bloque de derecha.

El líder del Partido Liberal y ministro de Defensa en funciones, Troels Lund Poulsen, reiteró este miércoles que solo maneja dos opciones: formar un gobierno de centroderecha o irse a la oposición.

Morten Messerschmidt, líder del Partido Popular Danés, quinta fuerza con el 9,1 %, instó al líder "moderado" -el exprimer ministro liberal y ahora ministro de Exteriores en funciones, Lars Løkke Rasmussen- a que ambos partidos dejen sus diferencias a un lado y apoyen un ejecutivo de derecha en minoría dirigido por Poulsen.

Pero Rasmussen rechazó esa opción de pleno, al igual que un gobierno solo compuesto por formaciones de izquierda, y reiteró la necesidad de formar una coalición de centro con fuerzas de ambos lados del espectro político.

"Si todos los partidos mantienen intactas sus exigencias, no será posible formar ningún gobierno. Algunos tendrán que ceder", afirmó este miércoles en un coloquio con prensa extranjera el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Aarhus (oeste) Rune Stubager.

La propia Frederiksen criticó este miércoles en el debate al resto de líderes por "seguir sentados en sus esquinas" y apeló a la necesidad de hacer concesiones para formar una coalición de gobierno.

Frederiksen -que entre 2019 y 2022 encabezó un gobierno de izquierda en minoría- ya lideró hace cuatro años unas complejas negociaciones que duraron 42 días, récord en la política danesa.

Si ella no es capaz de lograr un consenso esta vez, deberá devolver el mandato y el proceso se iniciará otra vez.

En 1988 fueron necesarias cuatro rondas hasta que el conservador Poul Schlüter fue capaz de formar un Ejecutivo.