La socialdemócrata Frederiksen presenta su dimisión como primera ministra danesa

"Después de informar sobre el resultado electoral y la situación parlamentaria, la primera ministra presentó la dimisión del gobierno", señaló en un comunicado la Casa Real.

Los líderes de los doce partidos políticos con representación parlamentaria comparecerán de forma individual ante el monarca a partir de las 13.00 (12.00 GMT) para comunicarle a quién señalan para ejercer como "explorador real", la persona encargada de dirigir las negociaciones para formar gobierno, que se presentan complicadas por la falta de mayorías claras.

El monarca entregará después el mandato al político que reciba más apoyos.

El bloque de izquierda obtuvo 84 escaños por 77 de la derecha y 14 de Los Moderados, mientras que los cuatro mandatos de los territorios autónomos de Groenlandia y las Islas Feroe se dividieron a partes iguales entre formaciones que apoyan a cada bloque.

Frederiksen, que encabezó un ejecutivo en minoría apoyado por la izquierda entre 2019 y 2022, gobernó los últimos cuatro años con el Partido Liberal y Los Moderados, una fórmula inédita en la política danesa que justificó por la difícil situación geopolítica.

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Los tres partidos, que en los anteriores comicios lograron la mayoría absoluta, sumarían ahora 70 escaños, 20 menos de los necesarios.

El Partido Socialdemócrata fue el más votado, con el 21,9 %, si bien cosechó el peor resultado en un siglo, por delante del Partido Socialista Popular, con el 11,5 %, y el Partido Liberal, con el 10,2 %, las peores cifras en su historia, aunque se mantuvo como la fuerza más votada en el bloque de derecha.

La Alianza Liberal sería cuarta con el 9,4 %, seguida por el ultraderechista Partido Popular Danés, con el 9,1 %, y Los Moderados, con el 7,7 %, pero que son los grandes triunfadores de los comicios, al conservar su papel de árbitro electoral.

En el bloque de izquierda, la fuerza política que más avanza es el Partido Socialista Popular, más de tres puntos, confirmando el histórico triunfo logrado en las elecciones europeas de 2024 y el buen resultado en las municipales de hace cuatro meses, en las que arrebató a los socialdemócratas la alcaldía de Copenhague después de un siglo.

En el bloque de derecha, el gran triunfador es el Partido Popular Danés, fuerza precursora hace dos décadas de una línea dura en inmigración en Dinamarca y el resto de Escandinavia, que recuperaría peso en la política danesa tras la debacle de 2022, triplicando sus votos.

La campaña electoral ha estado dominada por cuestiones como la política fiscal, el impuesto sobre el patrimonio, la reforma de las pensiones, ayudas para afrontar la crisis o la inmigración, junto con cuestiones como el bienestar de los animales en el potente sector porcino.