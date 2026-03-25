La UE gastó 336.700 millones de euros en 2025 en comprar gas y petróleo

En el caso del petróleo, y en comparación con 2024, se registró un descenso tanto en el valor de las importaciones de aceites de petróleo (-17,8 %) como en el volumen importado (-6,1 %).

En cambio, el gas licuado importado registró un fuerte aumento tanto en valor (+35,2 %) como en volumen (+24,4 %).

En concreto, la UE destinó 218.800 millones de euros a comprar petróleo y 116.500 millones a comprar gas, correspondiendo 56.400 millones a gas natural licuado (GNL) y 60.100 millones a gas natural en estado gaseoso.

Estados Unidos fue el principal proveedor de gas natural licuado (GNL) de la Unión Europea el pasado ejercicio, con una cuota de mercado del 56 % y un avance de más de diez puntos respecto al año anterior.

El segundo proveedor de gas por barco fue Rusia (13,9 %) y, el tercero, Catar (8,9 %), mientras que en cuanto al gas enviado por tubería el primer suministrador fue Noruega (52,1 %), por delante de Argelia (17,4 %) y Rusia (10,4 %).

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En cuanto al gas natural en estado gaseoso, el valor de las importaciones aumentó un 3,4 %, mientras que el volumen cayó un 5,3 %.

En lo que respecta al petróleo, los principales socios de la UE para las importaciones de aceites de petróleo fueron Estados Unidos (15,1 %), Noruega (14,4 %) y Kazajistán (12,7 %).

Eurostat subrayó que las importaciones de productos energéticos "vienen disminuyendo en valor y volumen desde 2022", de forma que "su valor ha caído un 51,4 % desde los 693.400 millones de euros, y el volumen se ha reducido un 14,9 %".