Lagarde asegura que el BCE subirá los tipos de interés si la inflación se eleva mucho

En la conferencia 'El BCE y sus observadores', Lagarde dijo que la respuesta que dé la entidad dependerá de la magnitud y duración del impacto de la subida de los precios de la energía en la inflación.

Si ese impacto es limitado y dura poco tiempo, el BCE lo ignorará, si causa una subida grande de la inflación pero no demasiado persistente, el BCE ajustará los tipos de interés de forma mesurada.

El BCE mantuvo la semana pasada los tipos de interés en el 2 % y a finales de abril volverá a decidir qué hacer.

Lagarde garantizó en Fráncfort que el BCE actuará con determinación si la inflación supera mucho y de forma persistente el objetivo del 2 %.

En ese caso "la respuesta debe ser apropiadamente enérgica o persistente", según la presidenta del BCE.

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El BCE prevé que la inflación será más elevada y el crecimiento más bajo cuánto más suban los precios de la energía y cuánto más tiempo se mantengan altos.

De momento, ya se ha producido la mayor interrupción de la oferta en la historia del mercado de petróleo global y con los ataques a la infraestructura de la energía, especialmente a las instalaciones Ras Laffan en Catar la semana pasada, la posibilidad de una rápida recuperación se reduce.

El economista jefe del BCE, el irlandés Philip Lane, advirtió en la misma conferencia de que la inflación puede subir en la zona del euro en marzo y abril.

La caída en la confianza del consumidor ha sido mayor en Europa que la que se produjo tras los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos y que tras la guerra en Kuwait en 1990, pero ha sido menor que la que siguió a la invasión de Rusia a Ucrania, según Lane.

Pero el BCE considera que la situación económica actual es diferente a la de 2022, cuando Rusia invadió a Ucrania y concluía la pandemia.

Lagarde dijo que el punto de partida en esta crisis es bueno, ya que los tipos de interés están en el 2 %, un nivel neutral, que ni impulsa, ni impide el crecimiento económico y la inflación ha estado en el objetivo durante un año aproximadamente.

Cuando Rusia invadió a Ucrania en febrero de 2022, la inflación superaba el 5 %, los tipos de interés estaban en el -0,5 %, el BCE compraba deuda y el déficit presupuestario era de más del 5 %, ahora es del 3 %.

El BCE esperó hasta finales de julio de ese año para subir el precio del dinero.

Entre julio de 2022 y septiembre de 2023 el BCE aumentó sus tipos de interés a los depósitos bancarios desde el -0,50 % hasta el 4 %.

En la zona del euro, la inflación aumentó hasta situarse en el 8,4 % en 2022, frente al 2,6 % de 2021.

Lagarde dijo que el impacto inicial ha sido hasta ahora menor que en 2022.

Los precios del petróleo habían subido mucho entre octubre de 2022 y marzo de 2022, cuando llegaron a 130 dólares por barril, un nivel comparable al de ahora.

Los precios del gas llegaron hasta 340 euros por megavatio hora en agosto de 2022, cuando Rusia cortó el suministro, frente a los 60 euros ahora.

Rusia suministraba a Europa el 45 % del gas natural importado y le obligó a buscar nuevos suministradores y a competir en el mercado de gas global.

Lagarde también dijo que la economía no tiene ahora los desequilibrios de la demanda y la oferta que tuvo en 2022, cuando la demanda se disparó con la reapertura tras la pandemia, las cadenas de suministro todavía tenían problemas y había escasez de trabajadores.

Estos factores dispararon los precios por encima del 5 %, incluso, antes de la invasión de Rusia a Ucrania.

El BCE prevé ahora varios escenarios económicos dependiendo de cuánto suban los precios de la energía y cuánto tiempo se prolongue la guerra en Oriente Medio.

Con unos precios del petróleo en torno a los 90 dólares por barril y del gas de 50 euros por MWh en el segundo trimestre de 2026, la inflación será del 2,6 % este año y vuelve al 2 % ya en 2027.

Pero la inflación puede llegar este año al 3,5 % si los precios del petróleo y del gas alcanzarán un máximo de 119 dólares por barril y 87 euros por MWh, respectivamente, en el segundo trimestre de 2026.

La inflación se dispararía al 4,4 % este año y al 4,8 % en 2027 con el petróleo a 145 dólares por barril y el gas a 106 euros por MWh en el segundo trimestre de 2026, y una bajada mucho más lenta.