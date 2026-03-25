Lagarde dice que el BCE actuará si la inflación se aleja mucho del objetivo

En la conferencia "El BCE y sus observadores", Lagarde añadió que "las perturbaciones de la oferta pequeñas, puntuales y de corta duración pueden ser analizadas".

"Pero a medida que las desviaciones previstas de nuestro objetivo de inflación se vuelven más grandes y persistentes, los argumentos para actuar se fortalecen", enfatizó Lagarde.

El BCE debe evaluar "la naturaleza, el tamaño y la persistencia del impacto antes de tomar decisiones de política monetaria", consideró su presidenta.

La política monetaria no puede bajar los precios de la energía pero el BCE debe identificar cuándo los riesgos de unos costes de la energía más elevados se convierten en una inflación generalizada a través de efectos indirectos o de segunda ronda debido a las subidas salariales y de las expectativas de inflación, consideró Lagarde.

Lagarde dijo que el BCE "necesita prestar estrecha atención a las señales de alerta temprana de que el impacto se incrusta en dinámicas de inflación más amplias".

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La respuesta dependerá de "la intensidad y de la duración del impacto y de cómo se propaga", según la presidenta del BCE.