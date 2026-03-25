Las entradas para el Paleo Festival 2026 (Suiza) se agotan en 19 minutos

La organización aclaró que el festival al aire libre, que desde 2022 ha ampliado su aforo y recibe a unas 250.000 personas, celebrará una reventa oficial el 1 de abril, y los días de concierto se venderán en las puertas del certamen unos 1.500 boletos diarios.

La edición de 2026 también contará con otras figuras como Lorde, Zaz o Morcheeba, para un total de 103 artistas y 200 conciertos.

El festival celebrará en 2026 su cincuentenario y en las últimas ediciones ha contado con artistas como Rosalía, David Guetta, Aya Nakamura o Black Eyed Peas.

El Paleo fue galardonado en enero como el mejor evento musical de gran aforo de 2025, en los European Festival Awards.